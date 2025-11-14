Rusijoje sudužo naikintuvas: žuvo abu pilotai

Maskvos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per katastrofą žuvo abu pilotai. Valdžios teigimu, aukų ant žemės nebuvo. Lėktuvas sudužo negyvenamoje vietovėje, sakoma Rusijos naujienų agentūrų pranešimuose.
Su-30 buvo sukurtas baigiantis sovietmečiui, pirmasis jo skrydis įvyko 1989 m. pabaigoje.
Rusija Su-30 intensyviai naudoja kare
Rusija intensyviai naudoja šį daugiafunkcį naikintuvą kare prieš Ukrainą. Su-30 naudojamas oro erdvės stebėjimui ir antžeminių taikinių atakoms kaimyninėje šalyje.
Pasak žiniasklaidos, per ketvirtus metus trunkantį karą šių lėktuvų buvo numušta daugiau nei dešimt.
