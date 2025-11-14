 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje sudužo naikintuvas: žuvo abu pilotai

2025-11-14 08:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 08:08

Šiauriniame Rusijos Karelijos regione per mokomąjį skrydį sudužo naikintuvas Su-30.

Rusijoje sudužo naikintuvas: žuvo abu pilotai (nuotr. SCANPIX)

Šiauriniame Rusijos Karelijos regione per mokomąjį skrydį sudužo naikintuvas Su-30.

REKLAMA
5

Maskvos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per katastrofą žuvo abu pilotai. Valdžios teigimu, aukų ant žemės nebuvo. Lėktuvas sudužo negyvenamoje vietovėje, sakoma Rusijos naujienų agentūrų pranešimuose. 

Su-30 buvo sukurtas baigiantis sovietmečiui, pirmasis jo skrydis įvyko 1989 m. pabaigoje. 

Rusija Su-30 intensyviai naudoja kare

Rusija intensyviai naudoja šį daugiafunkcį naikintuvą kare prieš Ukrainą. Su-30 naudojamas oro erdvės stebėjimui ir antžeminių taikinių atakoms kaimyninėje šalyje. 

Pasak žiniasklaidos, per ketvirtus metus trunkantį karą šių lėktuvų buvo numušta daugiau nei dešimt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gera naujiena
Gera naujiena
2025-11-14 08:23
Gerai kad žmonės nežuvo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų