Sudužo karinis lėktuvas: paviešinti katastrofos kadrai

Turkijos gynybos ministerija patikino, kad orlaivyje buvo 20 karių. Kaip praneša express.co.uk, pastaroji ministerija patvirtino, kad nelaimė įvyko antradienio popietę, kai lėktuvas pakilo iš Azerbaidžano oro uosto ir skrido į Turkiją. Iškart po incidento pradėta paieškos ir gelbėjimo operacija, prie kurios prisijungė Turkijos, Azerbaidžano ir Sakartvelo tarnybos.
Pirminiais duomenimis, pilotas galėjo suspėti iššokti su parašiutu prieš smūgį. Sakartvelo vidaus reikalų ministerija pradėjo tyrimą ir pažadėjo visuomenei informaciją teikti nuosekliai.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, komentuodamas nelaimę, patvirtino, kad dedamos visos pastangos pasiekti nuolaužas.
„Su giliu liūdesiu sužinojome, kad mūsų C-130 karinis lėktuvas, skridęs iš Azerbaidžano, sudužo prie Sakartvelo ir Azerbaidžano sienos. Telydi mūsų karius Dievo gailestingumas“, – sakė jis.
Užuojautą pareiškė ir Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas, pabrėždamas, kad ši tragedija „giliai sukrėtė visą tautą“.
Kol kas neaišku, kas sukėlė katastrofą.
Tačiau paviešinti vaizdai – išties sukrečiantys – pamatykite juos straipsnio pradžioje.
