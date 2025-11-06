Sakartvele pareikšti nauji kaltinimai opozicijos lyderiams

Ketvirtadienį Sakartvele nauji baudžiamieji kaltinimai buvo pateikti opozicijos lyderiams, įskaitant jau įkalintą buvusį prezidentą Michailą Saakašvilį – jie apkaltinti sabotažu, pagalba užsienio valstybėms ir sąmokslu nuversti vyriausybę.
Valstybėje prie Juodosios jūros stiprėja susidorojimas su opozicija po pernai įvykusių ginčytinų parlamento rinkimų, opozicijos teigimu, suklastotų valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ naudai.
Procesas pradėtas prieš M. Saakašvilį, jau atliekantį 12,5 metų laisvės atėmimo bausmę už piktnaudžiavimą tarnyba, žurnalistams sakė generalinis prokuroras Giorgi Gvarakidzė.
Už rimčiausią šiai grupei pateiktą kaltinimą – „pagalbą užsienio valstybei (...) vykdant priešišką veiklą“ – gresia įkalinimas iki 15 metų.
Daugelis opozicijos lyderių, įskaitant Niką Gvaramiją, Niką Meliją ir Elenę Choštariją, jau yra už grotų dėl baudžiamojo persekiojimo, plačiai laikomo politine bausme.
Prokuroras G. Gvarakidzė teigė, kad politikai „vykdė veiklą, nukreiptą prieš Sakartvelo konstitucinę tvarką ir nacionalinį saugumą“, teikdami Vakarų vyriausybėms informaciją apie energetiką ir gynybą, tai padėjo joms taikyti sankcijas Sakartvelo pareigūnams.
Jis taip pat teigė, kad keli iš jų siekė „radikalizuoti gatvės protestus“ po 2024 m. spalio mėnesio rinkimų, viešai ragindami nuversti vyriausybę ir užgrobti valstybinius pastatus.
M. Saakašvilis kaltinamas tuo, kad per socialinius tinklus ragino rėmėjus „priešintis ir nuversti režimą“.
Opozicinės partijos kol kas nekomentavo, tačiau tikimasi, kad šis žingsnis sukels neigiamą reakciją, Vakarams vis labiau kritikuojant demokratijos nuosmukį Sakartvele.
Valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ praėjusį mėnesį paprašė Konstitucinio Teismo uždrausti tris pagrindines šalies opozicines jėgas. Kritikai tai pasmerkė kaip „paskutinį žingsnį“ autoritarinio valdymo link.
Nuo 2012 m. valdžioje esanti „Sakartvelo svajonė“ kaltinama suartėjimu su Rusija ir Kaukazo šalies siekio įstoti į Europos Sąjungą žlugdymu. Partija atmeta kaltinimus ir teigia, kad ji siekia užtikrinti stabilumą.
