  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius meta iššūkį: atsisako mokėti Sakartvelui ketvirtį milijardo eurų už pažeidimus

2025-10-15 17:12 / šaltinis: BNS
2025-10-15 17:12

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusija neketina paisyti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimo, pagal kurį ji turi Sakartvelui sumokėti beveik daugiau kaip ketvirtį milijardo eurų už pažeidimus, kuriuos ji, kaip nustatyta, padarė po 2008 metais vykusio karo.

Kremlius meta iššūkį: atsisako mokėti Sakartvelui ketvirtį milijardo eurų už pažeidimus (nuotr. SCANPIX)

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusija neketina paisyti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimo, pagal kurį ji turi Sakartvelui sumokėti beveik daugiau kaip ketvirtį milijardo eurų už pažeidimus, kuriuos ji, kaip nustatyta, padarė po 2008 metais vykusio karo.

18

2008-ųjų rugpjūtį Rusija surengė netikėtą puolimą prieš provakarietišką Sakartvelą, openkių dienų karas baigėsi rusų karių dislokavimu separatistiniuose Sakartvelo Pietų Osetijos ir Abchazijos regionuose, kuriuos Maskva pripažino nepriklausomais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo to laiko Rusija okupavo teritorijas šiaurėje ir vakaruose, kurios sudaro beveik penktadalį Sakartvelo teritorijos, ir įkūrė marionetines vyriausybes, kurios, pasak Tbilisio, neleido čia grįžti vietiniams kartvelams.

Sakartvelas teigia, kad Rusija šiose teritorijose gyvenantiems žmonėms taip pat neleido mokytis kartvelų kalbos mokyklose.

„Nevykdysime sprendimo“

Antradienį EŽTT nurodė Rusijai nurodė Maskvai sumokėti kiek daugiau nei 253 mln. eurų už žalą, kurią patyrė daugiau nei 29 tūkst. aukų.

„Nevykdysime sprendimo“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Maskva pasitraukė iš EŽTT 2022 metais, pradėjusi plataus masto invaziją į Ukrainą, tačiau teismas teigia, kad ji lieka atsakinga už visus iki tol padarytus pažeidimus.

Tačiau tai ne pirmas kartas, kai Maskva ignoruoja EŽTT sprendimus. Ji taip elgdavosi ir tuo metu, kai buvo Europos Tarybos narė.

Po 2008 metų karo Sakartvelas oficialiai nutraukė diplomatinius santykius su Rusija, tačiau valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ pradėjo neoficialiai gerinti santykius. Opozicija griežtai kritikuoja šį procesą.

Trečiadienį paklaustas, ar Maskvos atsisakymas sumokėti Sakartvelui už žalą nepakenks santykių gerinimui, D. Peskovas atsakė, kad tai „atskiras klausimas“.

Vakarų šalys nepripažįsta Maskvos įvykdytos okupacijos ir laiko Pietų Osetiją ir Abchaziją Sakartvelo teritorijos dalimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Žinovas...
Žinovas...
2025-10-15 17:23
Ir ką ežtt padarys ?!
Atsakyti
keule
keule
2025-10-15 17:27
jokie jie ne sakartvelai. gruzinai jie. net benkartunskas apsilankė restorane u gruzina.
Atsakyti
Tiktai pamiršote paminėti
Tiktai pamiršote paminėti
2025-10-15 17:28
Kad tame konflikte, Gruzija pripažinta agresore.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
