Vengrija ir toliau laikosi savo pozicijos: „Rusija mūsų niekada nenuvylė“

Vengrija nukentėtų, jei atsisakytų rusiškų energijos išteklių, pareiškė P. Szijjarto savo vizito Maskvoje metu, skelbia „Reuters“.
Pasak jo, Vengrija nepriims išorinio spaudimo, kai kalbama apie sprendimus dėl energijos tiekimo.
Leidinio teigimu, P. Szijjarto dalyvavo forume „Rusijos energetikos savaitė“, tuo metu, kai NATO gynybos ministrai Briuselyje aptarinėjo karinę paramą Ukrainai.
Tokie Vengrijos veiksmai pabrėžia Budapešto nesutarimus su dauguma kitų Aljanso narių dėl santykių su Rusija.
„Rusija mūsų niekada nenuvylė“
P. Szijjarto taip pat pabrėžė, kad nacionaliniai interesai energetinio saugumo klausimais Budapeštui išlieka prioritetas.
„Rusija mūsų niekada nenuvylė. Tiekimas visada vyko, sutartys visada buvo vykdomos. Mano klausimas tik vienas – kodėl turėtume nutraukti šiuos santykius?“ – teigė Vengrijos ministras.
Jis pridūrė, kad nuo šių metų pradžios Rusija Vengrijai patiekė apie 3,6 mln. tonų naftos, o 2025 m. eksportas turėtų siekti 5-5,5 mln. tonų.
Pasak P. Szijjarto, Vengrija planuoja išlaikyti panašų importo lygį ir 2026 metais.
