  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Į Baltijos jūrą įplaukė rusų povandeninis laivas: pasitiko naikintuvai ir laivai, jį seka

2025-10-15 11:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 11:02

Švedijos ginkluotosios pajėgos trečiadienį pranešė, kad seka Rusijos povandeninį laivą, ankstesnę dieną įplaukusį į Baltijos jūrą. Jos tai vadino „įprasta operacija“, vykdoma bendradarbiaujant su sąjungininkėmis. 

Ukraina sunaikino 300 mln. dolerių vertės Rusijos povandeninį laivą (nuotr. SCANPIX)

19

„Rusijos povandeninis laivas vakar įplaukė į Baltijos jūrą per Didįjį Beltą“, Danijos sąsiaurį, sakoma kariuomenės pranešime. 

Pasitiko naikintuvai ir karo laivai

„Ginkluotųjų pajėgų naikintuvai ir karo laivai pasitiko povandeninį laivą Kategate (sąsiauryje tarp Danijos ir Švedijos) ir dabar jį seka“, – sakoma pranešime. 

Kariuomenė teigė, kad tai „įprasta operacija, vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su sąjungininkėmis“, ir pridūrė, kad „gerai mato artimiausią aplinką“. 

Įtampa Baltijos jūroje padidėjo po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metais. Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas sausio mėnesį pareiškė, kad Švedija „nekariauja, bet nėra ir taikos“. 

Šalis nutraukė karinio neprisijungimo politiką, kurios laikėsi du šimtmečius, ir 2024 m. įstojo į NATO.

U. Kristerssonas sakė, kad „hibridinės atakos“ vykdomos visame Baltijos jūros regione, turėdamas omenyje dezinformaciją ir incidentus, susijusius su pažeistais povandeniniais kabeliais. „Labai tikėtina, kad Rusijos grėsmė yra ilgalaikė. Tokia turi būti ir mūsų gynyba“, – sakė jis.

Mm
Mm
2025-10-15 11:28
Vakar rašėte,kad jis sugedes .
Atsakyti
Tai
Tai
2025-10-15 11:08
Skandinkite greitai!
Atsakyti
nu
nu
2025-10-15 11:47
nuskint nuo vaizdo suski ruski...torpedu urodam
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
