  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Petro Porošenka kreipėsi į Europą: „Prašau, iki mūsų pergalės išmokite gyventi be Rusijos“

2025-10-15 10:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 10:41

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pareiškė, kad Ukraina gali nugalėti Rusiją be užsienio karių pagalbos, o iki pergalės prašo Europą išmokti gyventi be rusiškų išteklių, praneša lenkų portalas „TVP World“.

Petro Porošenka (nuotr. SCANPIX)
27

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pareiškė, kad Ukraina gali nugalėti Rusiją be užsienio karių pagalbos, o iki pergalės prašo Europą išmokti gyventi be rusiškų išteklių, praneša lenkų portalas „TVP World".

2

Išskirtiniame interviu „TVP World“ P. Porošenka tvirtino, kad Ukraina turi glaudžiau integruotis į Vakarų aljansus, ir paragino Europos partnerius toliau laikytis solidarumo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laikykite NATO duris atvertas Ukrainai. (...) Be Ukrainos narystės NATO neįmanoma užtikrinti tvarios padėties žemyne“, – sakė P. Porošenka.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Porošenka pasiuntė žinutę Europai

Pasak jo, dvišalės saugumo garantijos negali pakeisti 5-ojo Aljanso sutarties straipsnio, kuris įpareigoja valstybes nares gintis kolektyviai. 

„Tai ne saugumo, o finansų, pinigų, gynybos pramonės klausimas. Bet niekas nėra pasirengęs siųsti karių“, – sakė buvęs Ukrainos lyderis. 

„O mes, Ukraina, dabar sakome: mums pakanka 5-ojo straipsnio. Mums nereikia jūsų karių, mums reikia vienybės, mums reikia solidarumo“, – tikino P. Porošenka. 

Jis taip pat tvirtino esąs įsitikinęs Ukrainos gebėjimu įveikti Rusijos agresiją. 

„Kartu su JAV, NATO ir ES indėliu mes galime padaryti stebuklus. Galime sustabdyti Rusiją, galime ją nugalėti“, – teigė P. Porošenka.

Politikas taip pat paragino Europos valstybes toliau mažinti priklausomybę nuo Rusijos energijos.

„Jūs jau parodėte, kaip galima apsieiti be Rusijos dujų“, – sakė P. Porošenka. 

„Dabar, prašau, išmokite gyventi be Rusijos naftos. Prašau, iki mūsų pergalės išmokite gyventi be Rusijos“, – kalbėjo jis.

P. Porošenka, ėjęs Ukrainos prezidento pareigas 2014–2019 m., tebėra laikomas įtakinga proeuropietiška figūra šalies politiniame gyvenime. Šiuo metu jis yra Ukrainos parlamento narys.

