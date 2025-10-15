Nerami naktis Rusijos Volgograde – nugriaudėjo serija sprogimų, kilo panika

Naktį nugriaudėjo serija sprogimų.
Pranešama, kad buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai Krasnoarmeysko regione. Dėl atakos įmonės teritorijoje kilo gaisras.
Pranešama, kad po atakos internete kilo šiokia tokia rusų panika, imta skųstis benzino trūkumu.
Regiono gubernatorius tvirtina, kad „dronų ataka atremta“. Pasak jo, dėl dronų nuolaužų viename kaime buvo apgadinti keturi privatūs namai.
Sprogimai Kryme: Ukraina sunaikino 16 degalų rezervuarų
Ukrainos gynybos pajėgos smogė naftos bazei Feodosijoje, rašo UNIAN.
Naktį iš antradienio į trečiadienį buvo sunaikinti 16 degalų rezervuarai, išlikę po ankstesnio išpuolio, esančių įmonėje „Morskoy Neftyanoy Terminal“. Objekto teritorijoje kilo didelis gaisras.
Minėtas portalas pažymi, kad šis naftos terminalas yra svarbi okupantų logistikos grandis. Bendras kuro kiekis, kuris galėjo būti laikomas rezervuaruose, yra apie 193 tūkst. kubinių metrų.
Ukrainos gynybos pajėgos taip pat smogė okupuotame Kryme ir P-18 radijo stočiai Krasnoje Poljane, taip pat dronų valdymo punktui okupuotame Oleškose ir šaudmenų sandėlį Makijivkos rajone.
