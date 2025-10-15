Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“

„Esu labai nusivylęs, nes Vladimiro ir mano santykiai buvo labai geri. Tikriausiai jie vis dar tokie, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose. – Nežinau, kodėl jis tęsia šį karą“.
Trumpas: Putinas galėtų karą greitai baigti
Anot respublikono, V. Putinas tiesiog nenori užbaigti šio karo.
„Ir manau, kad tai jam kenkia. Jis galėtų jį baigti. Jis galėtų jį greitai baigti“, – tęsė prezidentas. Kartu D. Trumpas pagyrė Ukrainą už daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančią gynybą nuo rusų agresijos.
D. Trumpas patvirtino, kad V. Zelenskis penktadienį jį aplankys.
„Jis nori ginklų. Jis norėtų „Tomahawks“, – teigė JAV vadovas. Prieš tai D. Trumpas neatmetė „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai ir neseniai sakė, kad šia tema nori pakalbėti su Rusija.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį įspėjo dėl tokių raketų perdavimo. „Tomahawk“ veikimo nuotolis yra iki 2 tūkst. 500 km.
