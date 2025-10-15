Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“

2025-10-15 07:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 07:37

Likus kelioms dienoms iki susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė savo nepasitenkinimą Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. 

Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
27

Likus kelioms dienoms iki susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė savo nepasitenkinimą Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. 

REKLAMA
1

„Esu labai nusivylęs, nes Vladimiro ir mano santykiai buvo labai geri. Tikriausiai jie vis dar tokie, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose. – Nežinau, kodėl jis tęsia šį karą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Trumpas: Putinas galėtų karą greitai baigti

Anot respublikono, V. Putinas tiesiog nenori užbaigti šio karo.

REKLAMA
REKLAMA

„Ir manau, kad tai jam kenkia. Jis galėtų jį baigti. Jis galėtų jį greitai baigti“, – tęsė prezidentas. Kartu D. Trumpas pagyrė Ukrainą už daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančią gynybą nuo rusų agresijos.

REKLAMA

D. Trumpas patvirtino, kad V. Zelenskis penktadienį jį aplankys.

„Jis nori ginklų. Jis norėtų „Tomahawks“, – teigė JAV vadovas. Prieš tai D. Trumpas neatmetė „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai ir neseniai sakė, kad šia tema nori pakalbėti su Rusija.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį įspėjo dėl tokių raketų perdavimo. „Tomahawk“ veikimo nuotolis yra iki 2 tūkst. 500 km.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: naujas įstatymas leis Putinui dislokuoti apie 2 mln. rezervistų prieš Ukrainą
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas prieš pokalbį su Zelenskiu: „Aš žinau, ką jis pasakys“ (9)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis ruošiasi svarbiam pokalbiui su Trumpu: „Viskas turi būti išnagrinėta taip, kad Ukraina būtų sustiprinta“ (13)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka pagrasino Trumpui: „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai „gali nuvesti prie branduolinio karo“ (56)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų