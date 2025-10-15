Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietija prisiims atsakomybę Gazos Ruože ir Ukrainoje, sako jos ministras

2025-10-15 07:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 07:21

Vokietija prisidės prie Gazos Ruožo atstatymo, antradienį pareiškė šalies finansų ministras Larsas Klingbeilas.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Po susitarimo dėl paliaubų dabar svarbu, kad humanitarinė pagalba regioną pasiektų greitai ir visapusiškai ir kad būtų pradėtas atstatymas, sakė jis prieš išvykdamas į Vašingtoną, kur vyksta Tarptautinio valiutos fondo (TVF) kasmetinis susitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vokietija čia dirbs kartu su partneriais“, – sakė L. Klingbeilas, kuris taip pat yra vicekancleris.

Vokietijos vyriausybė taip pat toliau prisiims atsakomybę Ukrainoje, sakė jis. – „Turime finansiškai užtikrinti Ukrainos gynybinius pajėgumus keleriems ateinantiems metams.“

„Tuo pat metu turime bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, kad masiškai padidintume spaudimą [Rusijos prezidentui Vladimirui] Putinui nutraukti savo brutalų agresyvų karą“, – pabrėžė L. Klingbeilas.

Pasak jo, kol kitos šalys izoliuojasi, Vokietija sutelkia visą savo dėmesį į tarptautinį bendradarbiavimą.

Šalia TVF konferencijos taip pat planuojamas G20 valstybių finansų ministrų susitikimas.

