  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Prorusiški programišiai surengė ataką prieš Vokietijos viešųjų pirkimų portalą

2025-10-14 21:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 21:02

Antradienį laikraštis „Süddeutsche Zeitung" (SZ) pranešė, kad prorusiški kompiuteriniai įsilaužėliai sutrikdė Vokietijos vyriausybės viešųjų pirkimų portalo darbą.

Vokietijos vėliava BNS Foto

Antradienį laikraštis „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) pranešė, kad prorusiški kompiuteriniai įsilaužėliai sutrikdė Vokietijos vyriausybės viešųjų pirkimų portalo darbą.

Ataskaitoje teigiama, kad dėl kibernetinės atakos galimybės naudotis šia svarbia valstybės ir įmonių sąsaja nebuvo beveik savaitę.

Antradienio popietę portalas vėl pradėjo veikti.

SZ pranešime teigiama, kad saugumo ekspertai dėl portalo darbo sutrikimų kaltina prorusišką programišių grupuotę „NoName057(16)“.

Ši gauja išgarsėjo kibernetinėmis atakomis prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą, vyriausybines agentūras ir Vakarų šalių įmones.

Neseniai įvykdyti išpuoliai prieš viešųjų pirkimų portalą ir kitas viešojo administravimo institucijų interneto svetaines priskiriami vadinamųjų paslaugų sutrikdymo (angl. distributed denial of service, DDoS) atakų kategorijai. Jų metu užpuolikai aukų svetaines užtvindo duomenų srautu iš užgrobtų kompiuterių, todėl serveriai neatlaiko apkrovos ir užlūžta.

Vokietijos federalinis informacijos saugumo biuras naujienų agentūrai „dpa“ patvirtino, kad toks incidentas tikrai įvyko, pareikšdamas, kad apie šį informacinių technologijų saugumo incidentą jam buvo pranešta.

Vokietijos viešųjų pirkimų portalas (dtvp.de) yra centralizuota nacionalinė skaitmeninė viešųjų pirkimų platforma, skirta perkančiosioms organizacijoms ir įmonėms.

Jis naudojamas elektroniniam susirašinėjimui, pavyzdžiui, perduoti klausimus ir atsakymus bei teikti elektroninius pasiūlymus viešiesiems konkursams.

Saugumo šaltinių teigimu, programišiai paliko įkalčių, kurie leidžia manyti, kad savo atakas jie surengė atsakydami į Vokietijos sprendimą suteikti Ukrainai oro gynybos sistemų „Patriot“.

