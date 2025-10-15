Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: naujas įstatymas leis Putinui dislokuoti apie 2 mln. rezervistų prieš Ukrainą

2025-10-15 07:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 07:33

Naujasis įstatymas leis Rusijai dislokuoti apie du milijonus karinių rezervistų Ukrainoje. Apie tai skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.

Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
27

Naujasis įstatymas leis Rusijai dislokuoti apie du milijonus karinių rezervistų Ukrainoje. Apie tai skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.

REKLAMA
0

Šie taisyklių pakeitimai gali atverti prieigą prie milžiniškų žmogiškųjų išteklių. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas patiria spaudimą mobilizuoti naujas pajėgas, kad atnaujintų ir išplėstų 700 tūkstančių karių armiją, kariaujančią Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Pataisos leis Putinui išvengti oficialios mobilizacijos

Įstatymo pataisos, kurios, kaip tikimasi, bus patvirtintos parlamente, leis šaukti rezervistus taikos metu, o ne tik po oficialaus karo paskelbimo – Maskva iki šiol savo invaziją į Ukrainą vadina „specialia karine operacija“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai leis Kremliaus lyderiui išvengti dar vieno itin nepopuliaraus mobilizacijos etapo. Jis iki šiol susilaikė po dalinės mobilizacijos 2022 m. rugsėjį, sukėlusios masinį dešimčių tūkstančių vyrų pabėgimą iš šalies.

REKLAMA

Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Aleksejus Žuravlevas pareiškė, kad dviejų milijonų rezervistų armija yra „savo srities profesionalai“, kurie šiuo metu nėra naudojami. Dar viena pataisa leis naudoti šiuos rezervistus už Rusijos ribų.

Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas pareiškė, kad V. Putinas gali nusiųsti rezervistus į šiaurės rytinius Ukrainos regionus – Sumų ir Charkivo, kur Maskva bando veržtis į priekį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“ (1)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Trumpas karo Ukrainoje neužbaigs taip, kaip Artimuosiuose Rytuose – su Putinu reikia elgtis kitaip (9)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Kremlius stiprins dezinformacijos kampaniją apie Ukrainos „nepasirengimą žiemai“ (6)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ukraina įveda elektros energijos tiekimo apribojimus keliose šalies srityse

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų