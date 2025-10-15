Žiniasklaida: naujas įstatymas leis Putinui dislokuoti apie 2 mln. rezervistų prieš Ukrainą

Šie taisyklių pakeitimai gali atverti prieigą prie milžiniškų žmogiškųjų išteklių. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas patiria spaudimą mobilizuoti naujas pajėgas, kad atnaujintų ir išplėstų 700 tūkstančių karių armiją, kariaujančią Ukrainoje.
Pataisos leis Putinui išvengti oficialios mobilizacijos
Įstatymo pataisos, kurios, kaip tikimasi, bus patvirtintos parlamente, leis šaukti rezervistus taikos metu, o ne tik po oficialaus karo paskelbimo – Maskva iki šiol savo invaziją į Ukrainą vadina „specialia karine operacija“.
Tai leis Kremliaus lyderiui išvengti dar vieno itin nepopuliaraus mobilizacijos etapo. Jis iki šiol susilaikė po dalinės mobilizacijos 2022 m. rugsėjį, sukėlusios masinį dešimčių tūkstančių vyrų pabėgimą iš šalies.
Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Aleksejus Žuravlevas pareiškė, kad dviejų milijonų rezervistų armija yra „savo srities profesionalai“, kurie šiuo metu nėra naudojami. Dar viena pataisa leis naudoti šiuos rezervistus už Rusijos ribų.
Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas pareiškė, kad V. Putinas gali nusiųsti rezervistus į šiaurės rytinius Ukrainos regionus – Sumų ir Charkivo, kur Maskva bando veržtis į priekį.
