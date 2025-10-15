Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas prieš pokalbį su Zelenskiu: „Aš žinau, ką jis pasakys“

2025-10-15 07:11
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-10-15 07:11
2025-10-15 07:11

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo savo lūkesčius dėl planuojamo susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo „Ukrinform“. Anot jo, akivaizdu, kad Ukraina nori gauti ginklų, ypač „Tomahawk“ sistemų.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo savo lūkesčius dėl planuojamo susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo „Ukrinform“. Anot jo, akivaizdu, kad Ukraina nori gauti ginklų, ypač „Tomahawk“ sistemų.

14

„Mes kalbėsime apie Ukrainą, taip. Turiu omenyje, kad penktadienį pas mane atvyks prezidentas (Zelenskis – red. past.), ir aš žinau, ką jis pasakys. Jis nori ginklų. Jis norėtų turėti „Tomahawk“, – būsimą susitikimą su V. Zelenskiu komentuoja D. Trumpas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:19

Rusijos pajėgos per pastarąją parą Ukrainoje neteko 1 070 karių

Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. spalio 15 d. Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai kare prieš Ukrainą pasiekė maždaug 1 126 220 karių, iš jų 1 070 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Rusijos pajėgos taip pat neteko: 11 259 (+3) tankų, 23 347 (+2) šarvuotų kovos mašinų, 33 671 (+43) artilerijos sistemų, 1 520 (+0) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 227 (+2) oro gynybos sistemų, 427 (+0) orlaivių, 346 (+0) sraigtasparnių, 70 021 (+389) operatyvinių-taktinių bepiločių orlaivių, 3 859 (+0) kruizinių raketų, 28 (+0) karo laivų / katerių, vieno povandeninio laivo, 64 329 (+141) transporto priemonių ir degalų cisternų, 3 977 (+0) specialiosios įrangos vienetų.

Generalinis štabas pažymėjo, kad duomenys tikslinami.

Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 14 d., iki 22.00 val. ties fronto linija įvyko 154 koviniai susirėmimai.

07:34

Žiniasklaida: naujas įstatymas leis Putinui dislokuoti apie 2 mln. rezervistų prieš Ukrainą

Naujasis įstatymas leis Rusijai dislokuoti apie du milijonus karinių rezervistų Ukrainoje. Apie tai skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.

Šie taisyklių pakeitimai gali atverti prieigą prie milžiniškų žmogiškųjų išteklių. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas patiria spaudimą mobilizuoti naujas pajėgas, kad atnaujintų ir išplėstų 700 tūkstančių karių armiją, kariaujančią Ukrainoje.

07:26

NATO ir ES gynybos ministrai susitinka po Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų

NATO ir Europos Sąjungos gynybos ministrai trečiadienį Briuselyje rinksis vienos dienos deryboms, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama Rusijos keliamai grėsmei, karinėms išlaidoms, Europos gynybos pajėgumams ir paramai karo draskomai Ukrainai.

NATO ministrai planuoja pradėti konsultacijas savo pirmajame susitikime po to, kai Vakarų gynybos aljansas rugsėjį pradėjo naują misiją, kuria siekiama geriau apsaugoti Rytų Europos narių oro erdvę po virtinės Rusijos padarytų oro erdvės pažeidimų.

Kita svarstoma tema tikriausiai bus drastiškas karinių išlaidų didinimas, dėl kurio birželį po JAV spaudimo susitarė NATO vadovai. Tikimasi, kad susitikime dalyvaus JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas.

Ukrainos gynybos ministras Denisas Šmyhalis ankstyvą popietę turėtų prisijungti prie savo kolegų iš NATO ir aptarti padėtį mūšio lauke bei Kyjivo poreikius kovoje prieš Rusiją.

Po susitikimo planuojama surengti vadinamosios Ukrainos gynybos kontaktinės grupės posėdį. Šiam tarptautiniam sambūriui, kuris renka ir koordinuoja kariną pagalbą Ukrainai ir kuriame dalyvauja apie 40 šalių, kadaise vadovavo JAV, o dabar tą daro Jungtinė Karalystė ir Vokietija.

Vakare 27 ES valstybių gynybos ministrai aptars, kaip pagerinti bloko gynybinę parengtį, prieš vėliau šį mėnesį įvyksiantį vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“ (3)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis ruošiasi svarbiam pokalbiui su Trumpu: „Viskas turi būti išnagrinėta taip, kad Ukraina būtų sustiprinta“ (13)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka pagrasino Trumpui: „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai „gali nuvesti prie branduolinio karo“ (57)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas atsakė, kas be jo gali sureguliuoti karą Ukrainoje: „Jį gerbia Putinas“ (9)

REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
