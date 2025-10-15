Izraelis atgavo dar keturių įkaitų palaikus

Palaikai buvo perduoti Raudonajam Kryžiui, o vėliau perkelti į Izraelį – tai dar vienas žingsnis įgyvendinant paliaubas, kuriomis siekiama užbaigti dvejus metus trunkantį karą Gazos Ruože.
„Keturi karstai su mirusiais įkaitais (...) neseniai kirto Izraelio valstybės sieną“, – teigiama kariuomenės pranešime, priduriant, kad jie išvežami teismo medicinos ekspertizei.
Islamistų grupuotė „Hamas“ pirmadienį Raudonajam Kryžiui perdavė keturių Gazos Ruože laikytų Izraelio įkaitų palaikus, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo tarpininkaujamą paliaubų susitarimą buvo paleisti visi 20 likę gyvi įkaitai.
Atskirai viena Gazos Ruožo ligoninė pranešė apie 45 palestiniečių palaikus, kuriuos perdavė Izraelis, taip pat pagal susitarimą dėl karo pabaigos.
Pirmadienį buvo perduoti Izraelio piliečių Guy'aus Iluzo, Yossi Sharabi ir Danielio Peretzo, taip pat Nepalo žemės ūkio mokslų srities studento Bipino Joshi palaikai.
Y. Sharabi buvo 53 metai, kai jis buvo pagrobtas per 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį iš Be'eri kibuco. 22-jų D. Peretzas buvo nužudytas išpuolio dieną, o jo kūnas išvežtas į Gazos Ruožą.
„Dabar galime pagaliau užbaigti prieš daugiau nei dvejus metus prasidėjusį košmarą ir surengti Yossiui orias ir meilės kupinas laidotuves, kokių jis nusipelno“, – sakė Sharabi žmona Nira, kurią citavo Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas.
G. Iluzas, kuriam išpuolio metu buvo 26 metai, dalyvavo muzikos festivalyje „Nova“, kai „Hamas“ vadovaujami kovotojai pradėjo puolimą.
Pasak kariuomenės, G. Iluzas buvo sužeistas ir pagrobtas gyvas, tačiau vėliau mirė nuo patirtų sužalojimų dėl to, kad nelaisvėje negavo reikalingos medicininės pagalbos.
Apie jo mirtį pranešta 2023-iųjų gruodį.
