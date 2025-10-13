20 gyvų įkaitų, paleidžiami iš nelaisvės Gazos Ruože

Kovotojai juos pagrobė per „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengtą išpuolį prieš Izraelį, kuris pareikalavo daugiausiai aukų per visą žydų valstybės istoriją.
Pirmadienį „Hamas“ ginkluotasis sparnas savo „Telegram“ kanale paskelbė jų pavardes, o naujienų agentūra AFP apžvelgia jų profilius.
Matanas Angrestas, 22 metai
Seržantas M. Angrestas buvo paimtas į nelaisvę tanke netoli sienos su Gazos Ruožu po to, kai netoli Nahal Ozo bazės bandė sulaikyti „Hamas“ desantininkus nuo patekimo į Izraelį.
M. Angrestas, kilęs iš Kirjat Bialiko šiaurės Izraelyje, yra aistringas „Maccabi Haifa“ futbolo komandos sirgalius, teigia jo šeima.
Šių metų balandį šeimos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip jis pagrobiamas iš tanko.
Jo šeima buvo suplanavusi kelionę į Dubajų švęsti artėjančios karinės tarnybos pabaigos.
Gali ir Zivas Bermanai, 28 metai
Dvyniai Bermanai buvo pagrobti Kfar Aza kibuco jaunimo zonoje, kurią „Hamas“ užpuolikai padegė.
Neišskiriami broliai, kurie taip pat turi Vokietijos pilietybes, kartu dirbo muzikos prodiusavimo srityje. Jie palaiko Tel Avivo „Maccabi“ ir Liverpulio futbolo klubus. Jų tėvai ir vyresnysis brolis išpuolį išgyveno.
Elkana Bohbotas, 36 metai
E. Bohbotas buvo vienas iš muzikos festivalio „Supernova“ prodiuserių kartu su vaikystės draugais Michaelu ir Osheru Wakninais. Kartu su beveik 370 kitų žmonių jie žuvo per „Hamas“ išpuolį šiame renginyje.
Su žmona kolumbiete, su kuria susilaukė berniuko, jie gyveno Mevaseret Cione, netoli Jeruzalės.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro 2023 metų lapkritį, praėjus mėnesiui po išpuolio, suteikė jam Kolumbijos pilietybę.
Jo žmona Rebecca Gonzalez 2025 metų vasario viduryje sakė, kad iš vasario 8 dieną paleisto buvusio įkaito Ohado Ben Ami gavo įrodymą, kad jos vyras yra gyvas.
Pasak jo tėvų, tuo metu, kai buvo pagrobtas, E. Bohbotas planavo atidaryti ledų kioską Tel Avivo turguje.
Gegužės mėnesį jis pasirodė „Hamas“ išplatintame vaizdo įraše kartu su kitu įkaitu Yossefu Haimu Ohana . Jis nekalbėjo, bet buvo akivaizdžiai nusilpęs.
Romas Braslavski , 21 metai
Izraelietis ir vokietis R. Braslavski iš Jeruzalės, dirbo apsaugininku muzikos festivalyje „Supernova“, kai 2023-iųjų spalio 7-ąją anksti ryte jis buvo užpultas.
Pasak liudininkų, kuriems pavyko pabėgti, nuo 10 val. 30 min., kai paskutinį kartą susisiekė su savo motina, iki 13 val. 30 min., kai dingo, jis liko įvykio vietoje ir padėjo aplinkiniams.
Per užpuolimą buvo sužeistos abi jo rankos.
2025-ųjų rugpjūtį „Hamas“ sąjungininkas „Islamo džihadas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad R. Braslavski, kalbėdamas per prievartą, atrodo silpnas ir sulysęs.
Nimrodas Cohenas (Nimrodas Kohenas), 21 metai
„Hamas“ vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip netoli Nahal Ozo kibuco N. Cohenas kartu su trimis kitais kariais ištraukiamas iš savo tanko, kurio stabdžiai buvo sugedę.
Kiti trys kariai – Omeras Neutra, Ozas Danielis ir Shakedas Dahanas (Šakedas Dahanas) – buvo nužudyti, o jų kūnai nugabenti į Gazą. Vėliau S. Dahano kūnas buvo repatrijuotas į Izraelį.
N. Cohenas kilęs iš Rehovoto, esančio į pietus nuo Tel Avivo.
Jo tėvai stengėsi atkreipti dėmesį į sunkią įkaitų padėtį ir siekė jų išlaisvinimo.
N. Cohenas visada su savimi turėjo Rubiko kubą, o jo motina kruopščiai saugo tą, kuris buvo rastas apdegęs jo tanke.
Davidas ir Arielis Cunio (Kunijai), 35 ir 28 metai
Izraeliečiai-argentiniečiai broliai Davidas ir Arielis buvo pagrobti kartu su keliais giminaičiais, kai slėpėsi Davido namuose Nir Ozo kibuce įrengtoje slėptuvėje.
Ginkluoti užpuolikai padegė namą, kad priverstų juos išeiti, o paskui paėmė įkaitais aštuonis žmones – daugiausiai iš vienos šeimos per Spalio 7 dienos išpuolį.
Nuo to laiko šeši jų giminaičiai buvo paleisti.
Izraelio režisierius Tomas Shovalas (Tomas Šovalas) vasario mėnesį Berlyno kino festivalyje vieno pagrobtųjų garbei pristatė filmą, pavadintą „Laiškas Davidui“ (A Letter to David).
Rugsėjo mėnesį jis gavo prestižiškiausią Izraelio kino apdovanojimą „Ophir“ už geriausią dokumentinį filmą.
2013 metais D. Cunio ir jo brolis dvynys Eitanas suvaidino pagrindinius personažus T. Shovalo filme „Jaunystė“ (Youth).
E. Cunio išvengė „Hamas“ pasislėpęs savo slėptuvėje Nir Oze. Abu broliai turi tą pačią tatuiruotę – tris mažas tamsiai žalias žvaigždutes ant riešų.
Berlyno festivalyje keli aktoriai ir režisieriai ant raudonojo kilimo iškėlė D. Cunio nuotrauką.
Evyataras Davidas (Evitaras Davidas), 24 metai
E. Davido tėvai apie tai, kad jis buvo paimtas įkaitu į Gazą, sužinojo iš „Telegram“ paskelbtos nuotraukos, kurioje jo veidą nušviečia deglas.
Jis dalyvavo festivalyje „Supernova“ kartu su savo vaikystės draugu Guy Gilboa Dalalu (Gi Gilboa Dalalu). Jis taip pat buvo paimtas įkaitu ir, kaip manoma, yra gyvas.
Šio muzikos megėjo šeima kilusi iš Kfar Sabos, esančios centrinėje Izraelio dalyje. Prieš pagrobimą jis dirbo kavinėje ir taupė pinigus kelionei į Tailandą.
Šių metų rugpjūčio mėnesį „Hamas“ paskelbė propagandinį vaizdo įrašą, kuriame E. Davidas matomas smarkiai sulysęs ir akivaizdžiai nusilpęs. Laikydamas kastuvą jis sakė, kad kasa sau kapą.
Guy Gilboa Dalalas, 24 metai
G. Gilboa Dalalas kartu su trimis draugais buvo pagrobtas iš „Supernova“, savo pirmojo festivalio.
Jo šeima greitai sužinojo apie pagrobimą, kai pamatė vaizdo įrašą, kuriame Guy ir jo geriausias draugas E. Davidas surišti viename Gazos tunelyje.
Birželį per Izraelio kariuomenės operaciją išlaisvintas įkaitas sakė, kad G. Gilboa Dalalas buvo sužalotas pagrobėjų.
Šių metų vasario mėnesį G. Gilboa Dalalas ir E. Davidas buvo matomi „Hamas“ vaizdo įraše, kuriame jie stebėjo įkaitų išlaisvinimo ceremonijas, o po to buvo uždaryti automobilyje ir maldavo juos paleisti.
Rugsėjo 5 dieną jis pasirodė „Hamas“ vaizdo įraše, kai buvo nufilmuotas kartu su kitu įkaitu Alonu Oheliu.
Jis mėgsta japonų kultūrą, išmoko japonų kalbą, tikėdamasis vieną dieną aplankyti šią šalį.
Maximas Herkinas (Maksimas Herkinas), 37 metai
Izraelietis ir rusas M. Herkinas su motina persikėlė į Izraelį iš Ukrainos.
Jis gyveno Tirat Karmelyje šiaurės Izraelyje ir yra penkerių metų mergaitės, kuri su motina gyvena Rusijoje, tėvas.
Prieš pagrobimą iš festivalio „Supernova“ jis rašė savo motinai: „Viskas gerai. Aš grįžtu namo“.
Šį pavasarį „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame M. Herkinas buvo matomas gulintis ir akivaizdžiai sužeistas, o jo galva ir kairė ranka buvo apvyniotos rudais dėmėtais tvarsčiais.
Eitanas Hornas, 39 metai
Iš Argentinos kilęs E. Hornas buvo pagrobtas kartu su vyresniuoju broliu Yairu Hornu (Jairu Hornu) iš pastarojo namų Nir Ozo kibuce.
E. Hornas gyveno Kfar Sabos mieste. Jis dirbo švietimo srityje ir dalyvavo jaunimo judėjimuose.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, jo šeima prieš daugelį metų emigravo iš Argentinos.
Jo brolis Y. Hornas, sergantis diabetu, buvo paleistas šių metų vasario pabaigoje.
Segevas Kalfonas, 27 metai
S. Kalfonas, gyvenantis Dimonoje, pietų Izraelyje, kartu su tėvais dirbo jų kepykloje Arade, Negevo dykumoje.
Jo vaikystės draugas, kartu su juo dalyvavęs „Supernova“ festivalyje, pasakojo, kad S. Kalfonas buvo pačiuptas užpuolikų, kai bandė pasislėpti krūmuose palei vienintelį kelią vedantį iš festivalio, einantį lygiagrečiai Izraelio ir Gazos Ruožo sienos.
Vienas iš vasarį paleistų įkaitų pasakojo S. Kalfono šeimai, kad kurį laiką kartu su juo buvo nelaisvėje.
Baras Kupersteinas (Baras Kuperšteinas), 23 metai
Per „Hamas“ išpuolį prieš festivalį „Supernova“ kariuomenės slaugytojas B. Kupersteinas, kuriam balandį sukako 23 metai, liko padėti pašautiems žmonėms, o paskui pats buvo pagrobtas.
Jis buvo festivalio darbuotojas, bet tą dieną nedirbo.
Netrukus po išpuolio pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose jis matomas surištas.
B. Kupersteinas kilęs iš Tel Avivo priemiesčio Holono.
Nuo 17 metų jis atliko svarbų vaidmenį tvarkant šeimos namų ūkį po to, kai jo tėvas Talis Kupersteinas per avariją liko neįgalus, nebegalėjo kalbėti ir judėti.
Jau kelis mėnesius jo tėvas gali išreikšti savo mintis, nors ir sunkiai, ir laukia sūnaus sugrįžimo.
Jaunuolis, kaip ir jo tėvas, yra gelbėtojas – jis išgelbėjo savo senelio Michaelio (Maiklo) Kupersteino, kurį namuose ištiko širdies smūgis, gyvybę.
Po dviejų mėnesių vaikinas buvo paimtas islamistų įkaitu.
Omri Miranas, 48 metai
Izraelietis-vengras, gydomojo masažo specialistas O. Miranas buvo pagrobtas iš savo namų Nahal Ozo kibuce, žmonos Lichay Miran-Lavi (Ličai Miran Lavi) ir dviejų mažamečių dukterų akivaizdoje.
Jis pasirodė 2024 metų balandžio 27-ąją „Hamas“ paskelbtame vaizdo įraše, kuriame nenurodyta filmavimo data.
„Aš esu čia, „Hamas“ nelaisvėje, jau 202 dienas. Padėtis čia nemaloni, sunki ir yra daugybė bombų“, – sako O. Miranas filmuotoje medžiagoje.
Atrodo, kad jis kalba per prievartą, ir ragina savo šeimą daryti spaudimą Izraelio vyriausybei, kad ši pasiektų susitarimą su „Hamas“.
Pamatęs vaizdo įraše užfiksuotą sūnų su užaugusia barzda, jo tėvas Danis Miranas naujienų agentūrai AFP sakė, kad jis pats augina barzdą.
Įsipareigojęs kovoti už įkaitų grąžinimą, jis persikėlė į Tel Avivą, kur kitos įkaitų šeimos reguliariai rengia protestus, reikalaudamos įkaitų išlaisvinimo.
O. Miranas pasirodė ir kitame šių metų balandžio 23 dieną paskelbtame „Hamas“ vaizdo įraše.
Eitanas Moras, 25 metai
E. Moras dirbo apsaugininku, kai buvo pagrobtas.
Jo tėvas Tzvika (Cvika) Moras, religingos žydų šeimos Kyriat Arbos gyvenvietėje okupuotame Vakarų Krante sūnus, yra Vilties forumo – įkaitų tėvų, nepritariančių susitarimui su „Hamas“ – grupės įkūrėjas.
Yosefas Haimas Ohana, 25 metai
Y. H. Ohana kilęs iš Pietų Izraelio ir dirbo barmenu „Supernova“, nors planavo pradėti studijuoti.
Jis buvo pastebėtas bandantis padėti per „Hamas“ išpuolį sužeistiems žmonėms, o paskui su draugu bandė pabėgti.
Jo brolis Acher-Yitzhakas (Ačer Ichakas) mirė nuo vėžio, kai jam buvo vos septyneri.
Šių metų gegužės mėnesį jis pasirodė „Hamas“ vaizdo įraše kartu su kitu įkaitu E. Bohbotu.
Alonas Ohelis, 24 metai
Talentingas pianistas A. Ohelis, taip pat turintis Serbijos ir Vokietijos pilietybes, grįžęs iš kelionės po Aziją turėjo pradėti muzikos studijas.
Jis buvo pagrobtas festivalyje „Supernova“, kai kartu su kitais trimis jaunuoliais bandė pasprukti nuo užpuolikų. Jis gyveno Lavono kaime šiaurės Izraelyje.
Jo šeima šių metų vasario mėnesį teigė gavusi įrodymų, kad jis gyvas, nes apie tai liudija kitų įkaitų, kurie buvo paleisti, liudijimai.
„Jis sužeistas ir jam neteikiama medicininė pagalba“, – sakė šeima.
Avinatanas Oras, 32 metai
Dvigubą Britanijos ir Izraelio pilietybę turintis A. Oras kilęs iš religingos septynių vaikų žydų šeimos iš Šilo gyvenvietės okupuotame Vakarų Krante.
Jo partnerė Noa Argamani buvo pagrobta kartu su juo „Supernova“ festivalyje, bet 2024-ųjų birželį ji buvo išlaisvinta per Izraelio karinę operaciją.
Jis planavo su ja apsigyventi Beerševoje, kur studijavo inžineriją.
Matanas Zangaukeris, 25 metai
M. Zangaukeris buvo pagrobtas iš savo namų Nir Ozo kibuce kartu su mergina Ilana Gritzewsky (Ilana Gricevski).
Izraelietė-meksikietė buvo paleista 2023 metų lapkričio mėnesį, per pirmąsias dvejus metus trukusio karo paliaubas.
Kartu su Einav Zangauker, Matano motina, I. Gritzewsky tapo pagrindine įkaitų gelbėjimo kampanijos figūra.
M. Zangaukeris mėgo aviamodeliavimą ir dirbo kibuco medicininių kanapių ūkyje.
