Karas Izraelyje

Prieš įkaitų paleidimą „Hamas“ leido jiems telefonu susisiekti su artimaisiais

2025-10-13 11:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 11:22

Prieš pat numatytą „Hamas“ įkaitų paleidimą kai kuriems jų, anot pranešimų, buvo leista vaizdo skambučiu susisiekti su artimaisiais.

Prieš įkaitų paleidimą „Hamas“ leido jiems telefonu susisiekti su artimaisiais(nuotr. SCANPIX)

Prieš pat numatytą „Hamas" įkaitų paleidimą kai kuriems jų, anot pranešimų, buvo leista vaizdo skambučiu susisiekti su artimaisiais.

1

Izraelio žiniasklaida paskelbė pokalbių nuotraukas, socialinėje žiniasklaidoje pasirodė ir  vaizdo įrašai. Įkaitams tai buvo pirmasis kontaktas su šeimomis po dvejų metų nelaisvės, kurios metu jie buvo visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio.

Šie vaizdo įrašai tarnauja kaip propaganda islamistiniam judėjimui, kuris taip gali save pavaizduoti kaip humanišką. Kai kuriuose įrašuose fone matosi „Hamas“ nariai.

„Jūs grįžtat namo – jūs visi grįžtat namo, – ašarodama sakė vieno įkaito motina Einav Zangauker. – Nebėra karo“. Žiniasklaida paskelbė ir kitų įkaitų nuotraukas, kaip jie vaizdo skambučiais bendrauja su šeimomis.

„Nieko negalėjau girdėti, tačiau mačiau juos ir to užtenka“, – sakė brolių įkaitų Davido ir Arielio Cunio motina.

