Izraelio kariuomenės pareigūnas sako, kad pirmadienį bus grąžinti ne visi mirę įkaitai

„Deja, manome, kad rytoj ne visi mirę įkaitai bus grąžinti“, – sekmadienio vakarą vykusioje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė pareigūnas.
Anksčiau sekmadienį Izraelio ministro pirmininko biuro atstovė spaudai Shosh Bedrosian teigė, kad bus įsteigta tarptautinė institucija, kuri ieškos per pirmadienį įvyksiančius mainus negrąžintų įkaitų palaikų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!