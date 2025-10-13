Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenės pareigūnas sako, kad pirmadienį bus grąžinti ne visi mirę įkaitai

2025-10-13 07:15 / šaltinis: BNS
2025-10-13 07:15

Izraelio kariuomenės pareigūnas pareiškė, kad nesitikima, jog visi Gazos Ruože palestiniečių kovotojų laikomi negyvi įkaitai pirmadienį bus grąžinti Izraeliui. 

Spalio 7-osios puolimo įkaitų nuotraukos (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenės pareigūnas pareiškė, kad nesitikima, jog visi Gazos Ruože palestiniečių kovotojų laikomi negyvi įkaitai pirmadienį bus grąžinti Izraeliui. 

REKLAMA
0

„Deja, manome, kad rytoj ne visi mirę įkaitai bus grąžinti“, – sekmadienio vakarą vykusioje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė pareigūnas. 

Anksčiau sekmadienį Izraelio ministro pirmininko biuro atstovė spaudai Shosh Bedrosian teigė, kad bus įsteigta tarptautinė institucija, kuri ieškos per pirmadienį įvyksiančius mainus negrąžintų įkaitų palaikų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų