  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Praėjus dvejiems metams po spalio 7-osios pasaulis ragina paleisti Izraelio įkaitus

2025-10-07 15:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 15:46

Antradienį, minint antrąsias palestiniečių ekstremistų grupuotės „Hamas“ išpuolio, sukėlusio karą Gazos Ruože, metines, pasaulio lyderiai paragino grupuotę paleisti Izraelio įkaitus.

Izraeliečio įkaito šeima smerkia „niekšišką“ „Hamas“ vaizdo propagandą



0

JT vadovas: „Turime rinktis viltį“

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sakė, kad kartoja savo ankstesnius raginimus „su dar didesne skuba: paleisti įkaitus besąlygiškai ir nedelsiant“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Užbaikite visų kančias... Nedelsiant nutraukite karo veiksmus Gazoje, Izraelyje ir regione. Nustokite versti civilius gyventojus mokėti savo gyvybėmis ir ateitimi.“

„Po dvejus metus trukusios traumos turime rinktis viltį. Dabar.“

Izraelis: „Sunaikinti „Hamas“

„Prieš dvejus metus Izraelis išgyveno juodžiausią dieną savo istorijoje... meldžiamės, kad būtų sugrąžinti Gazos Ruože tebesantys įkaitai, ir esame vieningi prieš terorą“, – pareiškė Izraelio užsienio reikalų ministerija.

„Hamas“ turi būti sunaikinta, kad baigtųsi šis karas, – teigė ministerija platformoje „X“. –Šviesa nugalės tamsą“.

JK: protestai už palestiniečius „nepagarbūs“

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ne tik paragino paleisti įkaitus, bet ir pareiškė, kad palestiniečius palaikantys protestai, suplanuoti „tos siaubingos dienos“ metinių proga, yra nepagarbūs.

„Mes nesame tokia šalis, – laikraštyje „The Times“ rašė premjeras. – Nebritiška taip menkai gerbti kitus. Ir maža to, kai kuriuose jų dar pradedama skanduoti neapykantos žodžius žydų tautybės žmonėms.“

Vokietija: „Nauja antisemitizmo banga“

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareikalavo, kad „visi įkaitai būtų nedelsiant paleisti“, ir perspėjo dėl „naujos antisemitizmo bangos“ šalyje.

F. Merzas sakė, kad „kaip pokario kartos, užaugusios su pažadu „daugiau niekada“, atstovas, esu labai susirūpinęs“.

„Išeikime ir kreipkimės į mūsų piliečius žydus... parodykime, kad palaikome juos ir kad kartu mes padarysime viską, kas įmanoma, kad užtikrintume, jog žydai čia, Vokietijoje, galėtų gyventi be baimės.“

Prancūzija: „Daugiau niekada“

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė: „Pakartoju Prancūzijos raginimą: visi įkaitai turi būti paleisti ir ugnis turi būti nutraukta nedelsiant.“

„Tokia bjaurastis daugiau niekada neturi pasikartoti. Suvienykime visas jėgas kovai su antisemitizmu visur ir kurkime taiką.“

Australija: „Niekada nepamiršime“

Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese pareiškė, kad „niekada neturime pamiršti žiaurumų, kuriuos įvykdė „Hamas“, ir taip pat pasveikino JAV prezidento Donaldo Trumpo planą konfliktui užbaigti.

„Australijos vyriausybė taip pat palaiko viso pasaulio žydus, kurie bet kokiame antisemitizmo akte jaučia ledinį juodžiausio istorijos laikmečio dvelksmą“, – sakė jis.

Italija: taikos galimybė

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni spalio 7-ąją pavadino „viena juodžiausių dienų istorijoje“.

Tačiau ji taip pat sakė, kad „šiandieninės metinės minimos tokiu metu, kai yra reali galimybė užbaigti šį karą“.

„Prezidento D. Trumpo pristatytas taikos planas... suteikia galimybę, kurios nevalia prarasti, kad būtų pasiektas ilgalaikis karo veiksmų nutraukimas, namo sugrąžinti įkaitai, vis dar esantys „Hamas“ rankose, ir pradėtas taikos bei saugumo visuose Artimuosiuose Rytuose procesas.“

Airija: „Išspręskime konfliktą“

Airijos ministro pirmininko pavaduotojas Simonas Harrisas, kuris taip pat eina užsienio reikalų ministro pareigas, sakė, kad „dabar atsirado galimybė nutraukti šią neįsivaizduojamą kančią tiek izraeliečiams, tiek palestiniečiams“.

„Sustabdyti smurtą, grąžinti įkaitus jų šeimoms ir suteikti skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą Gazos Ruože dideliu mastu“, – pareiškė S. Harrisas.

2023 m. spalio 7-oji

Spalio 7 dieną per puolimą žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo oficialūs Izraelio duomenys. Kovotojai Gazoje taip pat paėmė įkaitais 251 žmogų, iš kurių 47 tebėra nelaisvėje, įskaitant 25, kurie, pasak Izraelio kariuomenės, yra žuvę.

Izraelio atsakomosios karinės kampanijos Gazos Ruože metu žuvo mažiausiai 67 160 žmonių, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.

