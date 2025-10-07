Egipto žiniasklaida: pirmosios netiesioginės derybos dėl Gazos Ruožo baigėsi „pozityvia atmosfera“

Su Egipto žvalgybos tarnyba siejama televizija „al Qahera News“ pranešė, kad derybos bus tęsiamos antradienį Egipto kurortiniame Šarm aš Šeicho mieste. Pirmadienį į minėtą Egipto miestą atvyko ir Izraelio delegacija.
Ir „Hamas“, ir Izraelis teigiamai reagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą nutraukti kovas ir paleisti Gazos Ruože esančius belaisvius mainais į Izraelio kalėjimuose laikomus palestiniečius.
Pirmadienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė esąs „gana tikras“, kad taikos susitarimas dėl Gazos Ruožo yra įmanomas, pridurdamas, jog „Hamas“ sutinka dėl „labai svarbių“ aspektų.
„Turiu raudonąsias linijas – jei tam tikri dalykai nebus įvykdyti, mes to nedarysime, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, paklaustas, ar dėl kovų užbaigimo Gazos Ruože turi kokių nors išankstinių sąlygų. – Bet manau, kad mums sekasi labai gerai ir manau, kad „Hamas“ sutinka su labai svarbiais dalykais.“
Pirmadienį „Hamas“ ir Izraelio delegacijoms pradėjus pirmąsias netiesiogines derybas dėl karo užbaigimo Gazos Ruože pagal D. Trumpo parengtą 20 punktų planą, JAV prezidentas pareiškė esąs optimistiškai nusiteikęs dėl šio susitarimo perspektyvų.
„Manau, kad susitarsime. Man sunku tai pasakyti, nes jie jau daugelį metų bando susitarti, – pareiškė prezidentas. – Aš esu tikras, kad pasieksime susitarimą dėl Gazos, taip.“
D. Trumpas taip pat atmetė pasirodžiusius pranešimus, esą jis apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu neigiamai vertinant šias derybas. Pasak jo, premjeras „labai teigiamai vertino susitarimą“.
