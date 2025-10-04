Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

„Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože

2025-10-04 21:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 21:05

Islamistų organizacija „Hamas“ šeštadienį paskelbė esanti pasiruošusi pradėti derybas, kad būtų išspręsti visi klausimai dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo siūlomo paliaubų susitarimo Gazos Ruože.

Islamistų organizacija „Hamas“ šeštadienį paskelbė esanti pasiruošusi pradėti derybas, kad būtų išspręsti visi klausimai dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo siūlomo paliaubų susitarimo Gazos Ruože.

REKLAMA
1

„Esame pasirengę nedelsiant pradėti derybas, kad būtų galutinai išspręsti visi klausimai“, – anonimu panorėjęs likti „Hamas“ atstovas sakė naujienų agentūrai AFP.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupuotė penktadienį teigė galinti paleisti Gazos Ruože laikomus žydus įkaitus, bet nekomentavo reikalavimo nusiginkluoti ir po karo išvykti iš Gazos Ruožo.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šeštadienį džiaugėsi teigiamu „Hamas“ atsakymu D. Trumpui pasiūlius taikos planą.

REKLAMA

„Hamas“ išreikštas pasirengimas paleisti įkaitus ir pradėti dialogą pagal naujausią pasiūlymą teikia vilties. Šią progą reikia išnaudoti. Galima pasiekti neatidėliotinas paliaubos Gazoje ir išlaisvinti įkaitus“, – socialiniame tinkle „X“ rašė U. von der Leyen.

ELTA primena, kad Baltieji rūmai pristatė 20 punktų pasiūlymą, dėl kurio susitarė D. Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

REKLAMA
REKLAMA

Pasiūlymas apima neatidėliotinas paliaubas, „Hamas“ tebelaikomų įkaitų iškeitimą į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius, Izraelio kariuomenės išvedimą iš Gazos Ruožo ir „Hamas“ nusiginklavimą. 

Jame taip pat numatoma, kad regioną valdys laikinoji palestiniečių technokratų vyriausybė, prižiūrima tarptautinės tarybos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų