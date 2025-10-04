„Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože

„Esame pasirengę nedelsiant pradėti derybas, kad būtų galutinai išspręsti visi klausimai“, – anonimu panorėjęs likti „Hamas“ atstovas sakė naujienų agentūrai AFP.
Grupuotė penktadienį teigė galinti paleisti Gazos Ruože laikomus žydus įkaitus, bet nekomentavo reikalavimo nusiginkluoti ir po karo išvykti iš Gazos Ruožo.
Tuo metu Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šeštadienį džiaugėsi teigiamu „Hamas“ atsakymu D. Trumpui pasiūlius taikos planą.
„Hamas“ išreikštas pasirengimas paleisti įkaitus ir pradėti dialogą pagal naujausią pasiūlymą teikia vilties. Šią progą reikia išnaudoti. Galima pasiekti neatidėliotinas paliaubos Gazoje ir išlaisvinti įkaitus“, – socialiniame tinkle „X“ rašė U. von der Leyen.
ELTA primena, kad Baltieji rūmai pristatė 20 punktų pasiūlymą, dėl kurio susitarė D. Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Pasiūlymas apima neatidėliotinas paliaubas, „Hamas“ tebelaikomų įkaitų iškeitimą į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius, Izraelio kariuomenės išvedimą iš Gazos Ruožo ir „Hamas“ nusiginklavimą.
Jame taip pat numatoma, kad regioną valdys laikinoji palestiniečių technokratų vyriausybė, prižiūrima tarptautinės tarybos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!