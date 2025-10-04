Žiniasklaida: Izraelis pasirengęs siųsti atstovus į derybas dėl Gazos Ruožo

Izraelio televizija „Kan“ šeštadienį paskelbė, kad šalies atstovai išvyks kitą dieną. Tai patvirtino su derybų eiga susipažinęs asmuo.
TV kanalas „Keshet 12“ taip pat pranešė, kad derybos gali prasidėti sekmadienį. Tačiau Izraelio valdžia to oficialiai nepatvirtino.
Šaltiniai Egipto saugumo tarnybose teigė, kad derybos sekmadienį vyks Arišo mieste, Viduržemio jūros pakrantėje, netoli Gazos Ruožo.
Tačiau Egipto atstovai oficialiai nepatvirtino, kad derybos bus surengtos.
Pranešama, kad jose dalyvauti gali ir specialusis JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoff‘as.
Anot „Keshet 12“, Izraelis siekia trumpų derybų ir iš pradžių nori aptarti tik Gazos Ruože laikomų žydų įkaitų paleidimą, o kitas temas, dėl kurių nesutariama, aptarti vėliau.
Penktadienio vakarą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pritarė daliai D. Trumpo pasiūlyto taikos plano, bet norėtų derėtis.
Nors „Hamas“ pritarus taikos planui D. Trumpas paragino Izraelį nutraukti Gazos Ruožo bombardavimą, tačiau palestiniečiai teigė, kad Izraelio aviacija šeštadienį ir toliau vykdė antskrydžius. Izraelio kariuomenė apie juos nekomentuoja.
Karas Gazos Ruože kilo kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitų grupuočių islamistai įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė apie 1 200 žmonių bei pagrobė daugiau nei 250 įkaitų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!