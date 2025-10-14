Zelenskis ruošiasi svarbiam pokalbiui su Trumpu: „Viskas turi būti išnagrinėta taip, kad Ukraina būtų sustiprinta“

V. Zelenskis pažymėjo, kad „detaliai ruošiasi“ susitikimui su JAV prezidentu penktadienį ir aptaria šiuos klausimus su atitinkamomis institucijomis.
„Išsamiai ruošiamės pokalbiui su prezidentu Trumpu. Šiandien surengiau susitikimą su kariškiais, Užsienio reikalų ministerija, energetikos ministru, „Naftogaz“ vadovu bei biuro komanda – visi pokalbio aspektai turi būti išnagrinėti taip, kad Ukraina būtų tikrai sustiprinta“, – sakė jis.
Tam tikri klausimai negali būti aptarti telefonu
Pasak V. Zelenskio, „tam tikri dalykai“ su D. Trumpu jau buvo aptarti, ir jau aiškėja „sprendimų, galinčių padėti Ukrainai, kontūrai – dėl „Patriot“, „Tomahawk“ raketų ir kai kurių kitų ginklų rūšių“.
Jis pabrėžė, kad kai kurie klausimai yra tokie jautrūs, jog jų nederėtų aptarti telefonu.
„Planuojame susitikimus su JAV gynybos ir energetikos bendrovių atstovais. Žinoma, mūsų pagrindinis uždavinys – oro gynyba bei mūsų miestų ir bendruomenių stabilumas, taip pat Rusijos priverstinis taikos sudarymas“, – pridūrė prezidentas.
Be to, V. Zelenskis išreiškė nuomonę, kad sėkmingos taikos pastangos nutraukti „karštą karą“ tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože rodo, jog Rusiją taip pat galima „priversti“ nutraukti agresiją.
„Turime aiškią viziją, kaip Amerikos, Europos ir kitų mūsų partnerių veiksmai, kartu su mūsų pastangomis Ukrainoje, gali priartinti karo pabaigą. Svarbi yra Amerikos lyderystė – prezidento Trumpo lyderystė“, – pabrėžė V. Zelenskis.
