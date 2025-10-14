Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis ruošiasi svarbiam pokalbiui su Trumpu: „Viskas turi būti išnagrinėta taip, kad Ukraina būtų sustiprinta“

2025-10-14 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 21:15

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis intensyviai ruošiasi artėjančiam susitikimui su JAV vadovu Donaldu Trumpu. Pasak jo, derybose bus aptariami svarbiausi gynybos klausimai – nuo „Patriot“ sistemų iki „Tomahawk“ raketų tiekimo. V. Zelenskis pabrėžia, kad kai kurie pokalbio aspektai tokie jautrūs, jog jų nederėtų aptarti telefonu, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis intensyviai ruošiasi artėjančiam susitikimui su JAV vadovu Donaldu Trumpu. Pasak jo, derybose bus aptariami svarbiausi gynybos klausimai – nuo „Patriot“ sistemų iki „Tomahawk“ raketų tiekimo. V. Zelenskis pabrėžia, kad kai kurie pokalbio aspektai tokie jautrūs, jog jų nederėtų aptarti telefonu, rašo „Evropeiskaja pravda“.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis pažymėjo, kad „detaliai ruošiasi“ susitikimui su JAV prezidentu penktadienį ir aptaria šiuos klausimus su atitinkamomis institucijomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Išsamiai ruošiamės pokalbiui su prezidentu Trumpu. Šiandien surengiau susitikimą su kariškiais, Užsienio reikalų ministerija, energetikos ministru, „Naftogaz“ vadovu bei biuro komanda – visi pokalbio aspektai turi būti išnagrinėti taip, kad Ukraina būtų tikrai sustiprinta“, – sakė jis.

REKLAMA

Tam tikri klausimai negali būti aptarti telefonu

Pasak V. Zelenskio, „tam tikri dalykai“ su D. Trumpu jau buvo aptarti, ir jau aiškėja „sprendimų, galinčių padėti Ukrainai, kontūrai – dėl „Patriot“, „Tomahawk“ raketų ir kai kurių kitų ginklų rūšių“.

Jis pabrėžė, kad kai kurie klausimai yra tokie jautrūs, jog jų nederėtų aptarti telefonu.

„Planuojame susitikimus su JAV gynybos ir energetikos bendrovių atstovais. Žinoma, mūsų pagrindinis uždavinys – oro gynyba bei mūsų miestų ir bendruomenių stabilumas, taip pat Rusijos priverstinis taikos sudarymas“, – pridūrė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Be to, V. Zelenskis išreiškė nuomonę, kad sėkmingos taikos pastangos nutraukti „karštą karą“ tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože rodo, jog Rusiją taip pat galima „priversti“ nutraukti agresiją.

„Turime aiškią viziją, kaip Amerikos, Europos ir kitų mūsų partnerių veiksmai, kartu su mūsų pastangomis Ukrainoje, gali priartinti karo pabaigą. Svarbi yra Amerikos lyderystė – prezidento Trumpo lyderystė“, – pabrėžė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka pagrasino Trumpui: „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai „gali nuvesti prie branduolinio karo“ (8)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Trumpas karo Ukrainoje neužbaigs taip, kaip Artimuosiuose Rytuose – su Putinu reikia elgtis kitaip (2)
Dalia Grybauskaitė (nuotr. Elta)
Grybauskaitė – apie tai, kaip sustabdyti Kremlių: „Putinas reaguoja tik į jėgą“ (16)
Zelenskis: bandymai sunaikinti Ukrainą baigsis Rusijos žlugimu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atėmė pilietybę iš 3 ukrainiečių: tarp jų – Odesos meras (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų