TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lukašenka pagrasino Trumpui: „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai „gali nuvesti prie branduolinio karo“

2025-10-14 21:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 21:01

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka vėl svaidosi grasinimais. Jis pareiškė, kad JAV perduodant Ukrainai raketas „Tomahawk“, tai esą reikštų „branduolinį karą“. Tokį perspėjimą A. Lukašenka adresavo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, rašo „The Independent“.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka vėl svaidosi grasinimais. Jis pareiškė, kad JAV perduodant Ukrainai raketas „Tomahawk", tai esą reikštų „branduolinį karą". Tokį perspėjimą A. Lukašenka adresavo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, rašo „The Independent".

8

„Tomahawk“ raketos neišspręs problemos: jos tik paaštrins situaciją ir gali nuvesti prie branduolinio karo. Galbūt Donaldas Trumpas tai supranta geriau nei kiti, nes neskuba perduoti šių mirtinų ginklų, skirtų smūgiams giliau Rusijos teritorijoje, ko tikisi prezidentas Zelenskis“, – pažymėjo Baltarusijos lyderis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinyje primenama, kad nuo 2023 m. kovo mėn. Baltarusijoje buvo dislokuoti Rusijos taktiniai branduoliniai ginklai, o 2024 m. rugsėjį šalys surengė bendras karines pratybas.

„Tai reikštų Trečiąjį pasaulinį karą“

Po pratybų A. Lukašenka įspėjo JAV ir NATO, kad Baltarusija ir Rusija gali panaudoti branduolinį ginklą, jei bus užpultos.

„Tokiu atveju Rusija panaudos visą savo arsenalą. O tai reikštų Trečiąjį pasaulinį karą. Vakarai to irgi nenori – jie tam nėra pasirengę. Mes aiškiai pasakėme, kad mūsų raudona linija yra mūsų nacionalinė siena. Jei ją peržengs, mes sureaguosime. Aš esu sąžiningas ir atviras šiuo klausimu“, – tuomet sakė jis.

