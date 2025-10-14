Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grybauskaitė – apie tai, kaip sustabdyti Kremlių: „Putinas reaguoja tik į jėgą“

2025-10-14 20:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 20:35

Buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad yra dviveidiška kalbėti apie sankcijas Rusijai ir tuo pačiu metu neužtikrinti, jog dabar galiojančios ribojamosios priemonės nebūtų apeidinėjamos.

Dalia Grybauskaitė (nuotr. Elta)

„Sankcijos yra gerai, jų reikia. Bet, matant, kaip jos yra apeinamos ir kad netgi tie, kurie sankcionuoja, nelabai stengiasi prižiūrėti, kad tos sankcijos būtų įgyvendintos, tai iš tiesų yra šiek tiek dviveidiška kalbėti apie sankcijas ir praktiškai leisti, kad jos būtų apeinamos“, – LRT radijui antradienį sakė D. Grybauskaitė.

Anot jos, šiuo metu itin svarbu yra toliau užtikrinti karinę pagalbą Ukrainai, nes tai vienintelė priemonė, galinti priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną keisti savo veiksmus.

„Putinas reaguoja tik į jėgą“

„Putinas reaguoja tik į jėgą, o tai reiškia, kad reikia padėti Ukrainai toliau. Ne tik simboliškai ir kalbomis, bet ir realiais veiksmais – tai yra daugiau ginkluotės. Tada Putinas tikrai supras, kad Ukraina, kartu su mūsų pagalba, yra nenugalima“, – kalbėjo buvusi prezidentė.

„Todėl svarbi tiesioginė pagalba Ukrainai, būtent karinė pagalba, kad Ukraina būtų stipri. Tik tuo metu Putinas į tai rimtai reaguos“, – tvirtino D. Grybauskaitė.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę, didėjant Maskvai daromam spaudimui, kuriuo siekiama priversti ją nutraukti karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujas sankcijas Rusijai.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis ruošiasi svarbiam pokalbiui su Trumpu: „Viskas turi būti išnagrinėta taip, kad Ukraina būtų sustiprinta“ (1)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka pagrasino Trumpui: „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai „gali nuvesti prie branduolinio karo“ (6)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
CNN: Trumpas karo Ukrainoje neužbaigs taip, kaip Artimuosiuose Rytuose – su Putinu reikia elgtis kitaip (2)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karinė pagalba Ukrainai smuko: NATO iniciatyva nepadėjo (11)



Z1000
Z1000
2025-10-14 21:03
Tulpiu paštas skelbia naujas žinias
Atsakyti
Linas
Linas
2025-10-14 21:10
Musu "Napoleonas"! Tikra karo zinove,eksperte,analitike... Tiek mušiu laimejusi!
Atsakyti
Kam kalbėti, o kam geriau patylėti
Kam kalbėti, o kam geriau patylėti
2025-10-14 21:00
Gerbiama Polikarpovna Grybovska kažkada buvusi raudona iki panagių savo prokomunistinėje disertacijoje įrodinėjo kokie baisūs galvažudžiai ir budeliai buvo Lietuvos partizanai. Įdomu kokia šitos prasmidusios parsidavėlės išverstaskūrės nuomonė apie partizanus yra šiandien?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
