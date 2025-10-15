Ukraina nurodė evakuoti dešimtis kaimų netoli fronto

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas tinkle „Telegram“ rašė, kad iš viso 409 šeimos su 601 vaiku paragintos palikti 27 kaimus. Kitas pareigūnas vėliau stočiai „Suspilne“ sakė, kad evakuojamų gyvenviečių sąrašas išplėstas iki 40.
Rusijos ginkluotosios pajėgos daug mėnesių mėgina veržtis į Kupjansko miestą. Jis laikomas svarbiu tikslu žengiant į vakarus per centrinę ir rytų Ukrainą.
Miestą pirmosiomis invazijos dienomis 2022 m. vasarį jau buvo užėmę rusų daliniai, tačiau Ukrainos kariai jį dar tais pačiais metais atsikovojo.
