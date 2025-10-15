Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis

2025-10-15 15:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 15:58

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, regis, praranda kontrolę dėl karo Ukrainoje eigos ir gali būti priverstas sutikti su laikinu paliaubų susitarimu. Apžvalgininkai iš Vašingtono Europos politikos analizės centro (CEPA) teigia, kad nesėkmingas Rusijos vasaros puolimas ir augančios vidaus problemos verčia Kremlių ieškoti būdų stabilizuoti situaciją bei išvengti didesnio nepasitenkinimo šalyje.

Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
27

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Straipsnio autoriai teigia, kad tarp Rusijos opozicijos atstovų vyrauja lūkesčiai, jog karas netrukus bus sustabdytas.

Jų nuomone, vasaros Rusijos puolimas fronte buvo paskutinis lemiamas Kremliaus bandymas pasiekti strateginę pergalę. Jo nesėkmė gali paskatinti V. Putiną artimiausiu metu sutikti su paliaubomis.

Apie tai, kad Kremlius daug tikėjosi iš vasaros puolimo, liudija ir į nelaisvę paimtų Rusijos karininkų žodžiai. Jie tvirtina, kad puolimas turėjo tapti „paskutiniu postūmiu“ link pergalės kare.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Situacija išslydo iš Kremliaus kontrolės

Straipsnio autorius, kurio pavardė neatskleidžiama, pažymi, jog V. Putinas tikėjosi išlaikyti karą su Ukraina „specialiosios karinės operacijos“ formatu – kaip „ekspedicinių pajėgų“ veiksmus už Rusijos ribų, neturinčius įtakos nei bendrai ekonominei situacijai, nei eilinių rusų kasdieniam gyvenimui. Tačiau situacija išslydo iš Kremliaus kontrolės ir toliau blogėja.

Lūžio karo eigoje taip ir neįvyko. Rusija turi ribotas galimybes judėti į priekį, jos nuostoliai – milžiniški, o apklausos pačioje Rusijoje rodo, kad kas trečias gyventojas vienaip ar kitaip smarkiai nukentėjo nuo karo.

Pastaraisiais mėnesiais prie to prisidėjo intensyvūs Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, dar labiau didinantys Kremliaus ekonomines ir socialines problemas.

„Nors dabartinis represijų lygis ir daugumos rusų paklusnumas daro revoliuciją labai mažai tikėtiną, Kremlius bijo net paslėpto nepasitenkinimo, jei gyventojai bus pernelyg staigiai įtraukti į karą, nespėję prisitaikyti prie pokyčių savo kasdieniame gyvenime“, – teigiama publikacijoje.

Kaip pažymi straipsnio autorius, problema V. Putinui tapo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pozicija. Jis netapo Kremliaus sąjungininku, o priešingai – pradėjo didinti paramą Ukrainos kariniams veiksmams.

Prieita iki to, kad D. Trumpas atvirai svarsto galimybę suteikti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas, kas anksčiau buvo neįsivaizduojama net proukrainietiškos Joe Bideno administracijos laikais“.

„Apibendrinant galima teigti, kad šie įvykiai rodo – senoji Putino veiksmų schema tapo nepatikima ir gali būti pakeista įvykiais, kurių jis nebepajėgia kontroliuoti. Tai, kaip gerai pats Putinas suvokia šiuos pokyčius, lems jo tolesnius sprendimus. Dabar klaidų galimybė yra didžiulė ir gali tapti lemtinga visam režimui“, – rašoma CEPA publikacijoje.

