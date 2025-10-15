Peskovas skundžiasi: Trumpas nepasveikino Putino su gimtadieniu

„Putinas negavo gimtadienio sveikinimų iš Trumpo“, – rašoma agentūros „Telegram“ kanale.
Komentuodamas D. Peskovas trečiadienį taip pat pareiškė, kol kas nežinoma, ar D. Trumpo ir V. Putino pokalbis telefonu gali įvykti artimiausiomis dienomis.
D. Peskovas taip pat pareiškė, kad V. Putinas esą yra atviras deryboms dėl Ukrainos ir apkaltino Kyjivą, kad derybos sustojo dėl ukrainiečių kaltės, dėkojo JAV.
V. Putino gimtadienis buvo spalio 7 d. Jam suėjo 73-eji.
Pastaruoju metu D. Trumpas sako, kad vis labiau nusivilia V. Putinu.
Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Trumpas apie Putiną: nežinau, kodėl jis tęsia šį karą
Likus kelioms dienoms iki susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė savo nepasitenkinimą Kremliaus šeimininku V. Putinu.
„Esu labai nusivylęs, nes Vladimiro ir mano santykiai buvo labai geri. Tikriausiai jie vis dar tokie, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose. – Nežinau, kodėl jis tęsia šį karą“.
Anot respublikono, V. Putinas tiesiog nenori užbaigti šio karo.
„Ir manau, kad tai jam kenkia. Jis galėtų jį baigti. Jis galėtų jį greitai baigti“, – tęsė prezidentas. Kartu D. Trumpas pagyrė Ukrainą už daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančią gynybą nuo rusų agresijos.
D. Trumpas patvirtino, kad V. Zelenskis penktadienį jį aplankys.
„Jis nori ginklų. Jis norėtų „Tomahawks“, – teigė JAV vadovas. Prieš tai D. Trumpas neatmetė „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai ir neseniai sakė, kad šia tema nori pakalbėti su Rusija.
Kremliaus atstovas D. Peskovas pirmadienį įspėjo dėl tokių raketų perdavimo. „Tomahawk“ veikimo nuotolis yra iki 2 tūkst. 500 km.
