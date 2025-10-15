Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Peskovas skundžiasi: Trumpas nepasveikino Putino su gimtadieniu

2025-10-15 13:50 / šaltinis: ELTA / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA / parengė:
2025-10-15 13:50

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nesulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo sveikinimų su gimtadienių, pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, rašo TASS.

Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
48

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nesulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo sveikinimų su gimtadienių, pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, rašo TASS.

REKLAMA
1

„Putinas negavo gimtadienio sveikinimų iš Trumpo“, – rašoma agentūros „Telegram“ kanale.

Komentuodamas D. Peskovas trečiadienį taip pat pareiškė, kol kas nežinoma, ar D. Trumpo ir V. Putino pokalbis telefonu gali įvykti artimiausiomis dienomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Peskovas taip pat pareiškė, kad V. Putinas esą yra atviras deryboms dėl Ukrainos ir apkaltino Kyjivą, kad derybos sustojo dėl ukrainiečių kaltės, dėkojo JAV.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putino gimtadienis buvo spalio 7 d. Jam suėjo 73-eji.

Pastaruoju metu D. Trumpas sako, kad vis labiau nusivilia V. Putinu.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

REKLAMA

Trumpas apie Putiną: nežinau, kodėl jis tęsia šį karą

Likus kelioms dienoms iki susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė savo nepasitenkinimą Kremliaus šeimininku V. Putinu. 

„Esu labai nusivylęs, nes Vladimiro ir mano santykiai buvo labai geri. Tikriausiai jie vis dar tokie, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose. – Nežinau, kodėl jis tęsia šį karą“.

REKLAMA
REKLAMA

Anot respublikono, V. Putinas tiesiog nenori užbaigti šio karo.

„Ir manau, kad tai jam kenkia. Jis galėtų jį baigti. Jis galėtų jį greitai baigti“, – tęsė prezidentas. Kartu D. Trumpas pagyrė Ukrainą už daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančią gynybą nuo rusų agresijos.

D. Trumpas patvirtino, kad V. Zelenskis penktadienį jį aplankys.

„Jis nori ginklų. Jis norėtų „Tomahawks“, – teigė JAV vadovas. Prieš tai D. Trumpas neatmetė „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai ir neseniai sakė, kad šia tema nori pakalbėti su Rusija.

Kremliaus atstovas D. Peskovas pirmadienį įspėjo dėl tokių raketų perdavimo. „Tomahawk“ veikimo nuotolis yra iki 2 tūkst. 500 km.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“ (11)
Radoslawas Sikorskis BNS Foto
Karas Ukrainoje. Lenkija perspėjo Europą: ragina ruoštis „giliam“ Rusijos smūgiui (76)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis ruošiasi svarbiam pokalbiui su Trumpu: „Viskas turi būti išnagrinėta taip, kad Ukraina būtų sustiprinta“ (13)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka pagrasino Trumpui: „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai „gali nuvesti prie branduolinio karo“ (59)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų