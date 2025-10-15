Užfiksavo įtemptą Trumpo ir Macrono rankos paspaudimą: lūpų skaitytoja išdavė, ką jie kalbėjo

Profesionali lūpų skaitytoja Nicola Hickling išanalizavo jų trumpą, tačiau intensyvų pokalbį ir atskleidė, kad tai buvo ne tik gestas, bet ir subtili galybės dvikova, rašoma mirror.co.uk.
Lyderių santykiai visada buvo audringi – nuo bičiuliškų akimirkų iki atvirų nesutarimų. Šįkart ginčo priežastimi galėjo tapti Prancūzijos sprendimas pripažinti Palestinos valstybingumą – žingsnį, kurį D. Trumpas pavadino „atlygiu už terorizmą“.
Įtemptas rankos paspaudimas tapo diplomatine scena
Įvykis, kuris akimirksniu apskriejo pasaulio žiniasklaidą, nutiko pasirašymo ceremonijos metu Egipto kurorte Šarm el Šeiche. D. Trumpas ir E. Macronas, pasisveikindami prieš fotografų blykstes, beveik pusę minutės laikėsi už rankų – akivaizdžiai rungdamiesi dėl fizinio dominavimo.
Pasak lūpų skaitytojos N. Hickling, šio trumpo, bet įtempto momento metu vyko daug daugiau nei matė žiūrovai.
„Malonu jus matyti, tai sutikote?“, – esą pirmasis kreipėsi D. Trumpas.
Tuo pat metu D. Trumpas paklausė Macrono: „Ar tai tikrai?“, – Prancūzijos lyderis tik trumpai tarstelėjo: „Žinoma“, nusisukdamas nuo kameros.
Tuomet D. Trumpas tarsi tarstelėjo: „Gerai, dabar noriu žinoti, kodėl. Jūs mane įskaudinote. Aš jau žinau. Aš siekiu taikos.“
E. Macronas, siekdamas nuraminti įtampą, palietė D. Trumpo ranką ir atsiprašė: „Atsiprašau.“ Tačiau JAV prezidentas atmetė šį gestą ir dar stipriau sugniaužė ranką, tarsi norėdamas parodyti, kas čia dominuoja.
„D. Trumpo žodžių grasinimas“
Tada, anot N. Hickling, D. Trumpas ištarė žodžius, kuriuos daugelis laiko „grėsmingu įspėjimu“.
„Aš tik įskaudinau kitą“, – tariama, kad pasakė D. Trumpas. Į tai E. Macronas, regis, atsakė: „Supratau. Reikės pažiūrėti – pamatysite, kas bus.“
D. Trumpas tęsė: „Norėčiau, kad tai padarytumėte. Padarykite tai. Pasimatysime po kurio laiko.“
Pasak ekspertės, šis apsikeitimas frazėmis buvo ne tik simbolinis pasisveikinimas, o strateginis psichologinis žaidimas.
„Pakartotinai užsitęsęs, stiprus rankų paspaudimas tarp šių dviejų asmenų turi aiškią teatrališkos diplomatijos istoriją. Tai buvo galios demonstracija prisilietimu“, – aiškino N. Hickling.
Neverbaliniai signalai išdavė daugiau nei žodžiai
Macronas, bandydamas išsilaisvinti iš situacijos, pasirinko, pasak ekspertės, „deeskalacijos“ kelią.
„Palietimas ranka, žvilgsnis žemyn ir nusisukimas – tai klasikiniai ženklai, rodantys norą išvengti konflikto“, – teigė ji. D. Trumpas tuo metu išlaikė tvirtą, spaudžiantį rankos kontaktą, kas, anot N. Hickling, reiškė „kontrolės pareiškimą“.
„Net jei žodžiais jis kalbėjo apie taiką, kūno kalba prieštaravo šiam teiginiui. Toks neatitikimas rodo, kad tai buvo draugiškas teatras, persmelktas realaus dominavimo siekio“, – pridūrė ekspertė.
Konflikto šaknys – Palestinos klausimas
Nors tiksliai nežinoma, kas paskatino tą įtemptą akimirką, daugelis ją sieja su paskutiniais politiniais nesutarimais. E. Macronas pastaruoju metu aktyviai pasisako už Palestinos valstybingumo pripažinimą, o D. Trumpas tam kategoriškai prieštarauja.
Prancūzijos prezidentas netgi viešai pabrėžė, kad tik JAV gali iš tiesų paveikti situaciją Gazos Ruože:
„Yra vienas žmogus, kuris gali ką nors padaryti dėl karo Gazoje, ir tai yra JAV prezidentas. Mes netiekiame ginklų, kurie leistų kariauti Gazoje. Tai tiekia Jungtinės Amerikos Valstijos“, – sakė E. Macronas Prancūzijos televizijai BFMTV.
Įvykis Šarm el Šeiche tapo simboliniu priminimu, kaip smulkūs gestai gali tapti didžiųjų politikos žaidimų atspindžiu. Lūpų skaitytojos išvados atskleidė, kad net ir per oficialius susitikimus diplomatinės kovos gali vykti tyliai – be mikrofonų, bet ne be galios.
D. Trumpas ir E. Macronas jau ne kartą įrodė, kad jų santykiai – tarsi šachmatų partija, kur kiekvienas judesys skaičiuojamas. Šįkart rankos paspaudimas tapo ne mandagumo ženklu, o signaliniu šūviu naujai diplomatine įtampai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!