Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Trumpas: jei reikės, „Hamas“ grupuotė bus nuginkluota jėga

2025-10-15 07:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 07:59

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad palestiniečių grupuotė „Hamas“ turi nusiginkluoti. Jis kalbėjęs su islamistinio judėjimo atstovais, ir jie jam pažadėję, kad padės ginklus. 

„Hamas“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad palestiniečių grupuotė „Hamas“ turi nusiginkluoti. Jis kalbėjęs su islamistinio judėjimo atstovais, ir jie jam pažadėję, kad padės ginklus. 

REKLAMA
0

„O jei jie nenusiginkluos, mes juos nuginkluosime. Ir tai įvyks greitai ir galbūt jėga“, – sakė D. Trumpas susitikime su Argentinos vadovu Javieru Milei.

Ką jis turėjo omenyje sakydamas „mes“, respublikonas nepasakė. Iki šiol „Hamas“ nesutiko atiduoti savo ginklų.

D. Trumpas nenorėjo kalbėti apie galimą terminą. Tačiau nusiginklavimas esą turi įvykti „gana, gana greitai, per deramą laikotarpį“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų