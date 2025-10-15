Trumpas: jei reikės, „Hamas“ grupuotė bus nuginkluota jėga

„O jei jie nenusiginkluos, mes juos nuginkluosime. Ir tai įvyks greitai ir galbūt jėga“, – sakė D. Trumpas susitikime su Argentinos vadovu Javieru Milei.
Ką jis turėjo omenyje sakydamas „mes“, respublikonas nepasakė. Iki šiol „Hamas“ nesutiko atiduoti savo ginklų.
D. Trumpas nenorėjo kalbėti apie galimą terminą. Tačiau nusiginklavimas esą turi įvykti „gana, gana greitai, per deramą laikotarpį“.
