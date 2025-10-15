Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: per naują smūgį įtariamam venesueliečių narkotikų laivui žuvo 6 žmonės

2025-10-15 09:17 / šaltinis: BNS
2025-10-15 09:17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį sakė, kad per dar vieną smūgį laivams, kaip įtariama, gabenantiems narkotikus iš Venesuelos į Jungtines Valstijas, žuvo šeši „narkoteroristai“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį sakė, kad per dar vieną smūgį laivams, kaip įtariama, gabenantiems narkotikus iš Venesuelos į Jungtines Valstijas, žuvo šeši „narkoteroristai".

Per tokius smūgius iki šiol iš viso jau žuvo mažiausiai 27 žmonės. JAV administracija tvirtina, kad tokie smūgiai yra būtini siekiant apsaugoti Jungtines Valstijas nuo kontrabanda gabenamų narkotikų.

Tačiau daugelis ekspertų kelia klausimus dėl to, ar teisėta naudoti mirtiną jėgą užsienio valstybių arba tarptautiniuose vandenyse prieš įtariamuosius, kurie nebuvo perimti ar apklausti.

Vėliausias smūgis buvo suduotas tarptautiniuose vandenyse, sakė D. Trumpas. Pasak jo, „laivas kontrabanda gabeno narkotikus, buvo susijęs su uždraustais narkoteroristų tinklais ir plaukė vienu žinomu NTO (nustatytos teroristinės organizacijos) maršrutu“.

Jungtinės Valstijos taip pat dislokavo karo laivų Karibuose netoli Venesuelos krantų ir po pradinio smūgio rugsėjo 2-ąją smūgiais iš lėktuvų sunaikino kelis greitaeigius katerius.

Šie veiksmai padidino įtampą tarp Vašingtono ir Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro), kuris paskelbė karines pratybas ir šalies parengtį. Jis taip pat pareiškė, kad JAV karinio jūrų laivyno laivų dislokavimu siekiama jį nušalinti.

D. Trumpas yra sakęs, kad jo kovos su narkotikais politika veikia ir kad kariuomenės veiksmai galėtų būti išplėsti apimant sausumos maršrutus.

