Izraelis patvirtino susitarimą dėl Gazos Ruože esančių įkaitų paleidimo

Anksčiau Izraelis skelbė, kad visos šalys pasirašė pirmąjį susitarimo dėl paliaubų etapą, ir pridūrė, kad „Hamas“ išlaisvinus įkaitus „šis karas baigsis“.
Susitarimas Egipte sudarytas po to, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė 20 punktų taikos Gazos Ruože planą po daugiau kaip dvejų metų karo, kurį sukėlė „Hamas“ 2023-iųjų spalį surengtas išpuolis prieš Izraelį.
Egiptas susitarimo sudarymo proga planuoja surengti renginį, o D. Trumpas taip pat turėtų sustoti Izraelyje ir apsvarstyti galimybę nuvykti į nuniokotą Gazos Ruožą.
Izraelio vyriausybė teigė, kad paliaubos turi įsigalioti per 24 valandas nuo ketvirtadienį įvykusių susitikimų, kuriuose patvirtintas susitarimas, pagal kurį kariuomenė galiausiai turėtų pasitraukti iš Gazos Ruožo.
Ankstyvą penktadienio rytą B. Netanyahu biuras paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad vyriausybė „patvirtino visų įkaitų – ir gyvų, ir mirusių – paleidimo planą“.
B. Netanyahu susidūrė su savo kraštutinių dešiniųjų sąjungininkų pasipriešinimu – nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras skelbė, kad balsuos prieš susitarimą, pavadindamas planą paleisti tūkstančius palestiniečių kalinių mainais už Gazos Ruože likusius 47 įkaitus „nepakeliamai didele kaina“.
Neatsakyti klausimai
Tačiau nepaisant džiaugsmo Izraelyje ir Gazos Ruože bei daugelio pasaulio lyderių sveikinimų, lieka neatsakytų klausimų. Tarp jų – D. Trumpo plane numatytas „Hamas“ nusiginklavimas ir siūloma pereinamoji valdžia palestiniečių anklave, kuriai turėtų vadovauti Baltųjų rūmų šeimininkas.
Aukšto rango „Hamas“ pareigūnas Osama Hamdanas nurodė, kad islamistų grupuotė nesutinka su pastaruoju pasiūlymu.
„Joks palestinietis su tuo nesutiktų. Visos frakcijos, įskaitant Palestiniečių autonomiją, tai atmeta“, – duodamas interviu Katare įsikūrusiam transliuotojui „al Araby“ teigė pareigūnas.
D. Trumpas sakė, kad „Hamas“ nusiginklavimo klausimas bus antrojo taikos plano etapo dalis.
„Bus nuginklavimas“, – žurnalistams teigė JAV prezidentas, pridurdamas, kad iš Gazos Ruožo atsitrauks ir Izraelio pajėgos.
Ketvirtadienį Jungtinių Valstijų kariuomenės Centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis (Bredas Kuperis) pranešė, kad JAV kariuomenės grupė iš 200 žmonių bus dislokuota Artimuosiuose Rytuose, kad prižiūrėtų paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože.
Vienas pareigūnas nurodė, kad į šią komandą taip pat ketinama įtraukti kariuomenės atstovus iš Egipto, Kataro, Turkijos ir, tikėtina, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE).
Tačiau kitas pareigūnas tvirtino, kad „į Gazą neketinama įvesti JAV karių“.
Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian (Šoš Bedrosian), patvirtinusi, kad pirmojo etapo projektą pasirašė „visos šalys“, žurnalistams pridūrė, kad „visi mūsų įkaitai, gyvieji ir mirusieji, bus paleisti po 72 valandų, o tai mus atves prie pirmadienio“.
Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras (Gideonas Saras) pareiškė, kad įkaitų paleidimas „turėtų užbaigti šį karą“.
