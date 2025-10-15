Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Tikimasi, kad Izraelis atidarys pagrindinį sienos perėjimo punktą į Gazos Ruožą

2025-10-15 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 13:15

Tikimasi, kad trečiadienį Izraelis leis vėl atidaryti vienintelę Gazos pasienio perėją su išoriniu pasauliu, kad į nuniokotą teritoriją galėtų patekti humanitarinė pagalba pagal JAV remiamą paliaubų susitarimą.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Tikimasi, kad trečiadienį Izraelis leis vėl atidaryti vienintelę Gazos pasienio perėją su išoriniu pasauliu, kad į nuniokotą teritoriją galėtų patekti humanitarinė pagalba pagal JAV remiamą paliaubų susitarimą.

REKLAMA
0

Izraelio visuomeninis transliuotojas KAN sakė, kad Rafacho perėjos atidarymas yra neišvengiamas, nepaisant klausimų dėl islamistų grupuotės „Hamas“ vykdomos mirusių įkaitų palaikų perdavimo pagal mainų susitarimą, kuriam po dvejus metus trukusio karo vadovavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal šį mainų susitarimą paskutiniai 20 gyvų likusių įkaitų grįžo namo mainais į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių išlaisvinimą iš Izraelio kalėjimų, taip pat buvo sustabdytos kovos ir bombardavimas.

REKLAMA
REKLAMA

Iki šiol „Hamas“ grąžino aštuonis kūnus, iš kurių septyni buvo identifikuoti. Kitų dvidešimties žmonių palaikai tebėra Gazoje, o šalies viduje daromas spaudimas ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu susieti pagalbą su kūnų likimu.

REKLAMA

„Su sudaužyta širdimi ir nepakeliamu sielvartu pranešame, kad iš Gazos atgabentas mano vyriausiojo ir mylimo sūnaus Tamiro kūnas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Tamiro Nimrodi tėvas Alonas Nimrodi.

Tamiras buvo 18 metų amžiaus karys, paimtas į nelaisvę karinėje bazėje Gazos pasienyje.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras pagrasino nutraukti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins teritorijoje tebelaikomų karių palaikų.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak KAN, sprendimas vėl atidaryti Rafachą taip pat buvo priimtas po to, kai Izraelis buvo informuotas apie „Hamas“ ketinimą trečiadienį grąžinti dar keturis kūnus. Šio žingsnio kovotojų grupuotė dar nepatvirtino.

Pagalbos sunkvežimiai

2023-iųjų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdyto išpuolio sukeltas karas atnešė humanitarinę katastrofą Gazos Ruože. Tankiai apgyvendinta teritorija buvo priklausoma nuo pagalbos, kurios teikimas buvo smarkiai apribotas, o gal net visiškai nutrauktas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos (JT) paskelbė, kad Gazos Ruože kilo badas, nors Izraelis šį teiginį atmetė.

„JT, patvirtintos tarptautinės organizacijos, privatus sektorius ir šalys donorės (trečiadienį) į Gazos Ruožą išsiųs šešis šimtus sunkvežimių su humanitarine pagalba“, – savo interneto svetainėje, nenurodydama šaltinių, pranešė KAN.

REKLAMA

Pagalbos grąžinimas yra įtrauktas į D. Trumpo 20 punktų planą Gazos Ruožui.

Kitas reikalavimas – „Hamas“ nusiginklavimas, kurį kovotojų grupuotė, nuo 2007 metų tapusi dominuojančia palestiniečių frakcija Gazos Ruože, atmetė.

Gazoje grupuotė stiprina savo kontrolę sugriautuose miestuose, pradeda represijas ir vykdo egzekucijas tariamiems kolaborantams.

Savo oficialiame kanale „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gatvėje įvykdoma egzekucija aštuoniems užrištomis akimis ir atsiklaupusiems įtariamiesiems, pavadintiems „kolaborantais ir nusikaltėliais“.

REKLAMA

Filmuota medžiaga, matyt, užfiksuota pirmadienio vakarą, pasirodė vykstant ginkluotiems susirėmimams tarp įvairių „Hamas“ saugumo padalinių ir ginkluotų palestiniečių klanų, kurių dalį, kaip įtariama, remia Izraelis.

Teritorijos šiaurėje, Izraelio pajėgoms pasitraukus iš Gazos miesto, „Hamas“ juodas kaukes užsidėjusi ginkluota policija atnaujino patruliavimą gatvėse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų žinia aiški: čia nebus vietos nusikaltėliams ar tiems, kurie kelia grėsmę piliečių saugumui“, – naujienų agentūrai AFP sakė palestiniečių saugumo šaltinis Gazoje.

„Galbūt smurtu“

AFP kalbinti Gazos civiliai gyventojai iš esmės palankiai įvertino susidorojimą.

„Pasibaigus karui ir policijai pasklidus gatvėse, pradėjome jaustis saugūs“, – sakė 34 metų Abu Fadi Al Banna iš Deir al Balos centrinėje Gazos dalyje.

REKLAMA

Izraelis ir Jungtinės Valstijos reikalauja, kad „Hamas“ negalėtų dalyvauti būsimoje Gazos vyriausybėje.

D. Trumpo plane teigiama, kad „Hamas“ nariams, kurie sutiks atsisakyti ginklų, bus suteikta amnestija.

„Jei jie nenusiginkluos, mes juos nuginkluosime“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kitą dieną po vizito Artimuosiuose Rytuose, skirto Gazos paliauboms pažymėti.

„Ir tai įvyks greitai ir galbūt smurtu“, – teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožo ministerija: nuo kovų atnaujinimo žuvo 1 163 žmonės BNS Foto
JT ir Raudonasis Kryžius reikalauja atverti visas perėjas į Gazos Ruožą, kad būtų galima įvežti pagalbą
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Gazos Ruožo sveikatos ministerija: karo metu žuvo jau 67 869 žmonės (5)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
JK, Prancūzija ir Vokietija ragina JT paremti JAV planą dėl Gazos Ruožo
Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)
Raudonasis Pusmėnulis: į Gazos Ruožą įvažiavo 153 humanitarinės pagalbos sunkvežimiai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų