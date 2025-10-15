Tikimasi, kad Izraelis atidarys pagrindinį sienos perėjimo punktą į Gazos Ruožą

Izraelio visuomeninis transliuotojas KAN sakė, kad Rafacho perėjos atidarymas yra neišvengiamas, nepaisant klausimų dėl islamistų grupuotės „Hamas“ vykdomos mirusių įkaitų palaikų perdavimo pagal mainų susitarimą, kuriam po dvejus metus trukusio karo vadovavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Pagal šį mainų susitarimą paskutiniai 20 gyvų likusių įkaitų grįžo namo mainais į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių išlaisvinimą iš Izraelio kalėjimų, taip pat buvo sustabdytos kovos ir bombardavimas.
Iki šiol „Hamas“ grąžino aštuonis kūnus, iš kurių septyni buvo identifikuoti. Kitų dvidešimties žmonių palaikai tebėra Gazoje, o šalies viduje daromas spaudimas ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu susieti pagalbą su kūnų likimu.
„Su sudaužyta širdimi ir nepakeliamu sielvartu pranešame, kad iš Gazos atgabentas mano vyriausiojo ir mylimo sūnaus Tamiro kūnas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Tamiro Nimrodi tėvas Alonas Nimrodi.
Tamiras buvo 18 metų amžiaus karys, paimtas į nelaisvę karinėje bazėje Gazos pasienyje.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras pagrasino nutraukti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins teritorijoje tebelaikomų karių palaikų.
Pasak KAN, sprendimas vėl atidaryti Rafachą taip pat buvo priimtas po to, kai Izraelis buvo informuotas apie „Hamas“ ketinimą trečiadienį grąžinti dar keturis kūnus. Šio žingsnio kovotojų grupuotė dar nepatvirtino.
Pagalbos sunkvežimiai
2023-iųjų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdyto išpuolio sukeltas karas atnešė humanitarinę katastrofą Gazos Ruože. Tankiai apgyvendinta teritorija buvo priklausoma nuo pagalbos, kurios teikimas buvo smarkiai apribotas, o gal net visiškai nutrauktas.
Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos (JT) paskelbė, kad Gazos Ruože kilo badas, nors Izraelis šį teiginį atmetė.
„JT, patvirtintos tarptautinės organizacijos, privatus sektorius ir šalys donorės (trečiadienį) į Gazos Ruožą išsiųs šešis šimtus sunkvežimių su humanitarine pagalba“, – savo interneto svetainėje, nenurodydama šaltinių, pranešė KAN.
Pagalbos grąžinimas yra įtrauktas į D. Trumpo 20 punktų planą Gazos Ruožui.
Kitas reikalavimas – „Hamas“ nusiginklavimas, kurį kovotojų grupuotė, nuo 2007 metų tapusi dominuojančia palestiniečių frakcija Gazos Ruože, atmetė.
Gazoje grupuotė stiprina savo kontrolę sugriautuose miestuose, pradeda represijas ir vykdo egzekucijas tariamiems kolaborantams.
Savo oficialiame kanale „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gatvėje įvykdoma egzekucija aštuoniems užrištomis akimis ir atsiklaupusiems įtariamiesiems, pavadintiems „kolaborantais ir nusikaltėliais“.
Filmuota medžiaga, matyt, užfiksuota pirmadienio vakarą, pasirodė vykstant ginkluotiems susirėmimams tarp įvairių „Hamas“ saugumo padalinių ir ginkluotų palestiniečių klanų, kurių dalį, kaip įtariama, remia Izraelis.
Teritorijos šiaurėje, Izraelio pajėgoms pasitraukus iš Gazos miesto, „Hamas“ juodas kaukes užsidėjusi ginkluota policija atnaujino patruliavimą gatvėse.
„Mūsų žinia aiški: čia nebus vietos nusikaltėliams ar tiems, kurie kelia grėsmę piliečių saugumui“, – naujienų agentūrai AFP sakė palestiniečių saugumo šaltinis Gazoje.
„Galbūt smurtu“
AFP kalbinti Gazos civiliai gyventojai iš esmės palankiai įvertino susidorojimą.
„Pasibaigus karui ir policijai pasklidus gatvėse, pradėjome jaustis saugūs“, – sakė 34 metų Abu Fadi Al Banna iš Deir al Balos centrinėje Gazos dalyje.
Izraelis ir Jungtinės Valstijos reikalauja, kad „Hamas“ negalėtų dalyvauti būsimoje Gazos vyriausybėje.
D. Trumpo plane teigiama, kad „Hamas“ nariams, kurie sutiks atsisakyti ginklų, bus suteikta amnestija.
„Jei jie nenusiginkluos, mes juos nuginkluosime“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kitą dieną po vizito Artimuosiuose Rytuose, skirto Gazos paliauboms pažymėti.
„Ir tai įvyks greitai ir galbūt smurtu“, – teigė jis.
