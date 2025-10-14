Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti keturių įkaitų palaikai

2025-10-14 23:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 23:46

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože buvo perduoti dar keturių įkaitų palaikai.

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože buvo perduoti dar keturių įkaitų palaikai.

0

„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, jiems buvo perduoti keturi karstai su mirusiais įkaitais, kurie yra pakeliui pas IDF (kariuomenės) ir ISA (saugumo agentūros) pajėgas Gazos Ruože“, – pareiškime nurodė kariuomenė.

Pirmadienį taip pat buvo paskelbta, kad „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perdavė keturių Izraelio įkaitų, mirusių nelaisvėje Gazos Ruože, kūnus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, pirmadienį „Hamas“ pagal paliaubų susitarimą, kurį padėjo sudaryti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023 m. spalio 7 d. Izraelis mainais į tai paleido 1 tūkst. 968 kalinius ir sulaikytus asmenis, daugiausia palestiniečius, informavo kalėjimų tarnyba.

„Hamas“ vis dar laiko apie 20 negyvų įkaitų palaikus, kuriuos sutiko grąžinti Izraeliui pagal paliaubų susitarimą.

Praėjusią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal D. Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą.

