  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Olimpiados naujienos > Įvairenybės

Smūgis Izraeliui: šalies gimtastai negalės dalyvauti pasaulio čempionate

2025-10-14 16:25 / šaltinis: BNS
2025-10-14 16:25

Izraelio sportininkai negalės dalyvauti Indonezijoje vyksiančiame Pasaulio gimnastikos čempionate, antradienį aukščiausiajam sporto teismui atmetus Izraelio federacijos (IGF) prašymus „garantuoti komandos dalyvavimą".

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Izraelio sportininkai negalės dalyvauti Indonezijoje vyksiančiame Pasaulio gimnastikos čempionate, antradienį aukščiausiajam sporto teismui atmetus Izraelio federacijos (IGF) prašymus „garantuoti komandos dalyvavimą“.

Indonezijos pareigūnai šį mėnesį atsisakė išduoti vizas Izraelio delegacijai, užsiregistravusiai į čempionatą. 

IGF vėliau pareikalavo, kad Sporto arbitražo teismas (CAS) garantuotų sportininkų dalyvavimą, perkeltų arba atšauktų renginį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio federacija teigė, kad draudimas atvykti į šią šalį sukūrė „diskriminacinę situaciją“, tačiau Tarptautinė gimnastikos federacija (FIG) pareiškė neturinti jurisdikcijos versti Indonezijos išduoti vizų.

„Prašymus dėl skubių laikinųjų priemonių apsvarstė CAS Apeliacijų arbitražo skyriaus pirmininko pavaduotojas. Abu prašymai buvo atmesti“, – teigiama CAS pranešime.

Manoma, kad spalio 19–25 dienomis vyksiančiame čempionate, vykstančiame daugiausiai gyventojų turinčioje musulmoniškoje valstybėje, dalyvaus daugiau nei 500 sportininkų iš 79 šalių.

Pranešama, kad tarp dalyvių buvo ir Izraelio sportininkai, tačiau praėjusią savaitę vienas ministras pareiškė, kad vyriausybė neleis jiems atvykti solidarizuodamasi su palestiniečiais. 

„Imigracijos tarnyba atmetė jų (Izraelio sportininkų) vizas“, – pranešė Indonezijos gimnastikos federacijos pirmininkė Ita Yuliati. 

Indonezija nepalaiko oficialių ryšių su Izraeliu, tačiau Izraelio piliečiai arba jų rėmėjai, pavyzdžiui, Indonezijoje įsikūrusios įmonės arba Indonezijos piliečiai, gali kreiptis tik dėl trumpalaikės vizos. 

Izraelio piliečiai, turintys dvigubą pilietybę, taip pat gali atvykti į Indoneziją naudodami ne žydų valstybės pasą. 

2023-iųjų liepą Indonezija pasitraukė iš Nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos (ANOC) Pasaulio paplūdimio žaidynių rengimo, kilus ginčams dėl Izraelio sportininkų dalyvavimo. 

Tų pačių metų kovą Indonezija buvo pašalinta iš FIFA jaunimo iki 20 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkų sąrašo, dviem gubernatoriams paprieštaravus Izraelio dalyvavimui.



