Raudonasis kryžius: žuvusių Gazos įkaitų kūnams perduoti gali prireikti keleto savaičių

Atsižvelgiant į tai, kad pakrantės ruože per karą buvo sunaikinta daugybė pastatų ir infrastruktūros objektų, palaikus kartais rasti būna sunku, antradienį Ženevoje pasakė TRKK atstovas spaudai Christianas Cardonas.
„Yra aiškių požymių, kad tai gali užtrukti daug ilgiau, nes Gazoje sunku rasti žmonių palaikus, kurie gali būti po griuvėsiais“, – teigė Ch. Cardonas.
Negalima atmesti galimybės, kad kai kurie kūnai taip ir nebus rasti. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas visose diskusijose pabrėžia, kaip svarbu grąžinti palaikus – tiek tam, kad artimieji galėtų juos atgauti, tiek siekiant susitaikyti karui pasibaigus.
Raudonajam Kryžiui iš anksto nepranešama, kada ir kur Gazos Ruože bus perduoti kūnai. Kaip ir pirmadienį įvykusio perdavimo atveju, tokia informacija dažnai gaunama paskutinę minutę.
Ši humanitarinė organizacija nedalyvauja ieškant mirusiųjų palaikų ir nustatant jų buvimo vietą. Pirmadienį „Hamas“ per TRKK perdavė Izraeliui keturių iš 28 žuvusių įkaitų kūnus.
