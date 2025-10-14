Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Pranešimas: per Izraelio ataką Gazoje žuvo keturi žmonės

2025-10-14 13:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 13:24

Palestiniečių naujienų agentūra WAFA pranešė, kad Izraelis, nepaisant paliaubų, surengė dronų ataką Gazos mieste, per kurią žuvo keturi žmonės. Bepilotis atidengė ugnį į žmones Šedžaijos kvartale, rašė agentūra, remdamasi Gazos Ruožo medicinos šaltinių informacija.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

1

Izraelio armija, paprašyta komentaro, pareiškė, kad keli asmenys priartėjo prie Izraelio pozicijų ir kėlė grėsmę kariams. Tai esą yra susitarimo dėl paliaubų pažeidimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi asmenys po pakartotinių raginimų neatsitraukė, buvo atidengta ugnis ir „pašalinta grėsmė“. Kariuomenė paragino Gazos Ruožo gyventojus nesiartinti prie Izraelio pozicijų.

Izraelis ir „Hamas“ pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktą taikos planą susitarė dėl paliaubų ir įkaitų iškeitimo į palestiniečių kalinius. Paliaubos galioja nuo praėjusio penktadienio, jų daugiausiai laikomasi. 

