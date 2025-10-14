Pranešimas: per Izraelio ataką Gazoje žuvo keturi žmonės

Izraelio armija, paprašyta komentaro, pareiškė, kad keli asmenys priartėjo prie Izraelio pozicijų ir kėlė grėsmę kariams. Tai esą yra susitarimo dėl paliaubų pažeidimas.
Kadangi asmenys po pakartotinių raginimų neatsitraukė, buvo atidengta ugnis ir „pašalinta grėsmė“. Kariuomenė paragino Gazos Ruožo gyventojus nesiartinti prie Izraelio pozicijų.
Izraelis ir „Hamas“ pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktą taikos planą susitarė dėl paliaubų ir įkaitų iškeitimo į palestiniečių kalinius. Paliaubos galioja nuo praėjusio penktadienio, jų daugiausiai laikomasi.
