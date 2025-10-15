Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio transliuotojas: trečiadienį bus atidarytas Gazos Ruožo Rafacho pasienio punktas

2025-10-15 08:56 / šaltinis: BNS
2025-10-15 08:56

Izraelis trečiadienį leis atidaryti Gazos Ruožo Rafacho pasienio punktą humanitarinės pagalbos gabenimui į šią palestiniečių teritoriją, paskelbė izraeliečių visuomeninis transliuotojas KAN.

Raudonajam Kryžiui perduoti dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų kūnai BNS Foto

Izraelis trečiadienį leis atidaryti Gazos Ruožo Rafacho pasienio punktą humanitarinės pagalbos gabenimui į šią palestiniečių teritoriją, paskelbė izraeliečių visuomeninis transliuotojas KAN.

0

„Šeši šimtai sunkvežimių su humanitarine pagalba (trečiadienį) JT (Jungtinių Tautų), patvirtintų tarptautinių organizacijų, privačiojo sektoriaus ir šalių donorių bus išsiųsti į Gazos Ruožą“, – nenurodydamas šaltinių savo interneto svetainėje skelbia KAN.

Transliuotojas sakė, kad Gazos Ruožo pietuose esantis Rafacho punktas atidaromas „politinio ešelono“ sprendimu, po to, kai palestiniečių islamistų organizacija „Hamas“ pagal ugnies nutraukimo susitarimą vėlai antradienį perdavė dar keturių mirusių įkaitų palaikus.

Į viršų