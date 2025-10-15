Izraelio transliuotojas: trečiadienį bus atidarytas Gazos Ruožo Rafacho pasienio punktas

„Šeši šimtai sunkvežimių su humanitarine pagalba (trečiadienį) JT (Jungtinių Tautų), patvirtintų tarptautinių organizacijų, privačiojo sektoriaus ir šalių donorių bus išsiųsti į Gazos Ruožą“, – nenurodydamas šaltinių savo interneto svetainėje skelbia KAN.
Transliuotojas sakė, kad Gazos Ruožo pietuose esantis Rafacho punktas atidaromas „politinio ešelono“ sprendimu, po to, kai palestiniečių islamistų organizacija „Hamas“ pagal ugnies nutraukimo susitarimą vėlai antradienį perdavė dar keturių mirusių įkaitų palaikus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!