Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas giria „ypatingus ryšius“ su Sirija

2025-10-15 15:26 / šaltinis: BNS
2025-10-15 15:26

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį gyrė dešimtmečius trunkančius, jo teigimu, ypatingus ryšius su Sirija, Kremliuje priimdamas laikinąjį prezidentą Ahmedą al Sharaa.

Putinas ciniškai prabilo apie karą: rusams „skaudu“, bet kalta Europa (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį gyrė dešimtmečius trunkančius, jo teigimu, ypatingus ryšius su Sirija, Kremliuje priimdamas laikinąjį prezidentą Ahmedą al Sharaa.

REKLAMA
0

Jų pirmasis susitikimas vyksta praėjus bevelk metams po to, kai iš valdžios buvo nuverstas artimas Maskvos sąjungininkas Sirijos lyderis Basharas al Assadas.

„Per daugelį dešimtmečių tarp mūsų šalių susiklostė ypatingi santykiai“, – per televiziją V. Putinas sakė svečiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planuoja prašyti Maskvos al Assado perdavimo

Sirijos vyriausybės pareigūnas naujienų agentūrai AFP anksčiau sakė, kad A. al Sharaa planuoja prašyti Maskvos B. al Assado, kuris po nuvertimo pabėgo į Rusiją, perdavimo.

Tuo tarpu Maskva ir Damaskas teigė, kad abu lyderiai aptars Rusijos karinių bazių likimą šalyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų