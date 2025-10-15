Putinas giria „ypatingus ryšius“ su Sirija

Jų pirmasis susitikimas vyksta praėjus bevelk metams po to, kai iš valdžios buvo nuverstas artimas Maskvos sąjungininkas Sirijos lyderis Basharas al Assadas.
„Per daugelį dešimtmečių tarp mūsų šalių susiklostė ypatingi santykiai“, – per televiziją V. Putinas sakė svečiui.
Planuoja prašyti Maskvos al Assado perdavimo
Sirijos vyriausybės pareigūnas naujienų agentūrai AFP anksčiau sakė, kad A. al Sharaa planuoja prašyti Maskvos B. al Assado, kuris po nuvertimo pabėgo į Rusiją, perdavimo.
Tuo tarpu Maskva ir Damaskas teigė, kad abu lyderiai aptars Rusijos karinių bazių likimą šalyje.
