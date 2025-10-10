Putinas jau nebegrasina pasauliniu karu dėl „Tomahawk“ perdavimo: ginsimės, sako jis

Pasak jo, Maskva atsakys stiprindama oro gynybos sistemą, praneša „Agentstvo“.
„Mūsų atsakas – tai Rusijos Federacijos oro gynybos sistemos stiprinimas“, – sakė V. Putinas, neplėtodamas šios minties.
Kremliaus lyderis taip pat pareiškė, kad Rusija artimiausiu metu paskelbs apie naujų ginklų rūšių atsiradimą, kurių bandymai esą vyksta sėkmingai.
„Ar „Tomahawk“ gali mums pakenkti? Gali. Bet mes juos numušime, tobulinsime savo oro gynybos sistemą. Ar tai pakenks mūsų santykiams, kuriuose matosi šviesa tunelio gale? Žinoma, pakenks, bet kaip gi kitaip?“, – nurodė jis.
Trumpas teigia iš dalies priėmęs sprendimą siųsti „Tomahawk“ raketas į Ukrainą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad „iš dalies priėmė sprendimą“ aprūpinti Ukrainą „Tomahawk“ raketomis, tačiau pirmiausia norėtų sužinoti, ką Ukraina planuoja su jomis daryti. Tokią pastabą jis pirmadienį Ovaliajame kabinete išsakė žurnalistams, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Žurnalistų paklaustas, ar jis apsisprendė dėl galimybės aprūpinti Ukrainą „Tomahawk“ raketomis, jis atsakė, kad „iš dalies priėmė sprendimą“ šiuo klausimu. Tuo pat metu Baltųjų rūmų šeimininkas pridūrė, kad pirmiausia norėtų sužinoti, ką Ukrainą planuoja su jomis daryti. JAV prezidentas dar kartą pakartojo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą niekada neturėjo būti pradėtas, tačiau kartu pažymėjo, jog abi pusės priėmė „blogų sprendimų“.
„Užduočiau keletą klausimų. Nesiekiu eskaluoti to karo“, – tvirtino JAV vadovas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as rugsėjo pabaigoje patvirtino, kad D. Trumpo administracijoje vyksta diskusijos dėl Ukrainos prašymo, susijusio su „Tomahawk“ raketomis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sulaukė aiškaus D. Trumpo palaikymo smūgiams į Rusijos taikinius, tokius kaip energetikos infrastruktūra ir ginklų gamybos fabrikai. Jis pridūrė, kad savo susitikime su D. Trumpu jis paprašė „vieno dalyko“ (konkretaus ginklo), kuris turėtų daryti „papildomą spaudimą (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui“.
V. Putinas savo ruožtu nurodė, kad JAV tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai tariamai lemtų Rusijos ir JAV „santykių žlugimą“.
