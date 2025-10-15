Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„The Telegraph“: Trumpas gali padaryti tai, ko nesugebėjo niekas

2025-10-15 21:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 21:57

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pasak britų leidinio „The Telegraph“, turi realią galimybę tapti tuo, kuriam pavyks sutaikyti Ukrainą ir Rusiją. Tarptautinis apžvalgininkas Conas Coughlinas teigia, kad D. Trumpui pasiekti taiką tarp šių šalių būtų lengviau nei tarp Izraelio ir Palestinos, o dabartinis jo pasitikėjimas savimi gali tapti lemiamu veiksniu spaudžiant Kremlių sėsti prie derybų stalo.

Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.
27

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žurnalistas pažymi, kad šiuo metu D. Trumpas yra kupinas euforijos, nes tiki, jog jo tarpininkavimu pasiekti susitarimai tarp Izraelio ir „Hamas“ galutinai užbaigs dešimtmečius trunkantį konfliktą.

Tačiau, kaip rašo C. Coughlinas, čia D. Trumpas klysta – jau matyti ženklų, kad taikos susitarimas Artimuosiuose Rytuose ima byrėti.

Anot apžvalgininko, tiesa yra ta, kad pasiekti tvarią taiką tarp ukrainiečių ir rusų būtų lengviau nei tarp žydų ir palestiniečių.

„Yra reali galimybė“

Ukraina, jo teigimu, turėtų pasinaudoti dabartiniu D. Trumpo pasitikėjimu savimi ir paskatinti jį daryti spaudimą Rusijai, kad ši sutiktų sėsti prie derybų stalo.

Šiame kontekste C. Coughlinas išskiria JAV sprendimą tiekti Ukrainai raketas „Tomahawk“, galinčias smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje, taip pat planus padidinti tarifus šalims, tokioms kaip Indija ir Kinija, už Rusijos naftos pirkimą.

„Yra reali galimybė, kad jei JAV ir jų sąjungininkai darys pakankamą spaudimą V. Putinui, bus pasiektas tinkamas ilgalaikis ugnies nutraukimas“, – rašo apžvalgininkas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis taip pat pažymi, kad Gazos Ruože nėra vieningos ir veiksmingos Palestinos vadovybės, galinčios laikytis pasiektų susitarimų.

Tuo tarpu V. Putinas – tai asmuo, turintis galią ir įgaliojimus užtikrinti, kad bet koks pasiektas susitarimas būtų vykdomas.

„Rusai puikiai supranta tarptautinės diplomatijos sudėtingumą ir kompromisų vertę siekiant platesnio tikslo“, – pabrėžia apžvalgininkas.

