Briuselio kuluaruose jau atvirai kalbama apie reikalavimą, kad nuo 2030-ųjų visi nauji tarnybiniai ir nuomojami automobiliai būtų išskirtinai elektriniai. Kritikai šį planą vadina atitrūkusiu nuo realybės ir perspėja, kad didžiausią naudą iš jo gautų ne Europos gamintojai, o Kinija, rašo Vokietijos leidinys „Focus“.
Šis planas, paliesiantis net 60 procentų visos naujų automobilių rinkos, skaudžiausiai smogtų Vokietijos „Premium“ gamintojams, tokiems kaip BMW, „Audi“ ar „Mercedes-Benz“, mat tarnybiniai automobiliai dažnai sudaro iki net 80 proc. visų pardavimų. Tačiau dar labiau stebina šio plano atitrūkimas nuo rinkos realybės.
Vos prieš pusantrų metų didžiosios automobilių nuomos kompanijos, tokios kaip „Sixt“, masiškai atsikratė tūkstančių „Tesla“ ir kitų elektromobilių. Kodėl? Tuomet „Sixt“ atstovai skundėsi maža klientų paklausa ir visiškai neprognozuojama likutine verte.
„Atostogautojai vargu ar beįpirks nuomojamus automobilius, o privatūs asmenys – nebegalės jų lizinguotis“, – apie galimas pasekmes perspėja „Sixt“ vadovas Nico Gabrielis.
Tačiau kritikai atkreipia dėmesį ir į dar vieną, kur kas nepatogesnį šio plano aspektą. Pasirodo, Briuselis ne tik kuria taisykles, bet ir moka lobistų grupėms, kad šios padėtų jas „prastumti“.
Kaip atskleidė „Table.Media“ tyrimas, aplinkosaugos organizacija „Transport & Environment“ (T&E) 2023 metais iš Europos Komisijos gavo 700 000 eurų finansavimą, kad agituotų už 100 proc. nulinės emisijos tarnybinių automobilių parką iki 2030-ųjų.
Tuo tarpu patogiu laiku pasirodžiusi nauja ICCT organizacijos ataskaita, teigianti, esą elektromobiliai yra gerokai „žalesni“ nei manyta anksčiau, taip pat kelia klausimų.
JAV analitikai atkreipia dėmesį, kad ši, iš pažiūros nepriklausoma, organizacija gauna finansavimą iš su Pekinu siejamo „Energy Foundation China“ fondo.
Būtent Kinija ir yra įvardijama kaip didžiausia šios Briuselio politikos laimėtoja. Kol JAV, vadovaujant Donaldui Trumpui, atmetė vidaus degimo variklių draudimą ir saugo savo rinką, Europa, priverstinai sukurdama milžinišką elektromobilių paklausą, tiesiog atveria vartus Kinijos gamintojams, desperatiškai ieškantiems, kur išparduoti savo perteklių.
Jei Briuseliui pavyks prastumti šį planą, pralaimėtojas jau aiškus – Europos mokesčių mokėtojas. Priverstinis perėjimas bus „pasaldintas“ mokesčių lengvatomis, subsidijomis ir kitomis priemonėmis, o tai reiškia milijardines skyles biudžete ir mažiau pinigų kelių remontui bei kitoms reikmėms. Taip kosminiu laivu vadinamas Briuselis pasieks savo tikslą, o sąskaitą, kaip įprasta, apmokės visi kiti.
