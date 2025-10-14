BMW parbloškė dar vieną moterį: nukentėjusioji išvežta į ligoninę

BMW partrenkė moterį(6 nuotr.)
+2
BMW partrenkė moterį (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW partrenkė moterį
Pranešama, kad Vilniuje, Minties g. ir Apkasų g. sankryžoje.
BMW darydamas posūkį parbloškė moterį. Automobilis nestipriai apgadintas.
Moteris sąmoninga, išvežta į Lazdynų ligoninę.
Pirminiais duomenimis, BMW turėjo praleisti pėsčiąją.
Įvykio vietoje apsunkintas eismas.
Visai netoli šios vietos anksčiau antradienį BMW partrenkė dvi moteris. Jos abi gana sunkiai nukentėjo.
