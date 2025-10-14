Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

BMW parbloškė dar vieną moterį: nukentėjusioji išvežta į ligoninę

2025-10-14 14:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 14:09

Vilniuje antradienį BMW partrenkė dar vieną moterį.

BMW partrenkė moterį (nuotr. Broniaus Jablonsko)
6

Vilniuje antradienį BMW partrenkė dar vieną moterį.

4

Pranešama, kad Vilniuje, Minties g. ir Apkasų g. sankryžoje.

BMW darydamas posūkį parbloškė moterį. Automobilis nestipriai apgadintas.

Moteris sąmoninga, išvežta į Lazdynų ligoninę.

Pirminiais duomenimis, BMW turėjo praleisti pėsčiąją.

Įvykio vietoje apsunkintas eismas.

Visai netoli šios vietos anksčiau antradienį BMW partrenkė dvi moteris. Jos abi gana sunkiai nukentėjo.

