Vilniuje BMW partrenkė dvi moteris

Apie 12 val. 30 min. tarnyboms pranešta, kad BMW markės automobiliu šviesoforo reguliuojamoje perėjoje partrenktos dvi vyresnio amžiaus moterys.
Abi jos išvežtos į ligoninę – viena sužeista sunkiai. Medikų pagalba teikiama ir automobilio vairuotojui.
Pirminiais duomenimis, BMW vairuotojas perėją galėjo kirsti degant raudonam šviesoforo signalui.
Eismas apsunkintas.
Aplinkybės tikslinamos. Įvykio vietoje dirba policija.
