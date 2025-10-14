Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vilniuje BMW partrenkė dvi moteris

2025-10-14 13:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 13:02

Antradienį Vilniuje, Tuskulėnų gatvėje, per avariją nukentėjo dvi moterys.

Vilniuje BMW partrenkė du žmones (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Antradienį Vilniuje, Tuskulėnų gatvėje, per avariją nukentėjo dvi moterys.

3

Apie 12 val. 30 min. tarnyboms pranešta, kad BMW markės automobiliu šviesoforo reguliuojamoje perėjoje partrenktos dvi vyresnio amžiaus moterys.

Abi jos išvežtos į ligoninę – viena sužeista sunkiai. Medikų pagalba teikiama ir automobilio vairuotojui.

Vilniuje BMW partrenkė du žmones
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje BMW partrenkė du žmones

Pirminiais duomenimis, BMW vairuotojas perėją galėjo kirsti degant raudonam šviesoforo signalui.

Eismas apsunkintas.

Aplinkybės tikslinamos. Įvykio vietoje dirba policija.

 

