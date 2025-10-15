NATO keičia toną: Ukraina privalo turėti vietą prie bendro stalo

Ministrai buvo paprašyti paaiškinti, kaip pasikeitė Ukrainos vaidmens suvokimas po dronų atakos prieš Lenkiją ir ar Aljanse stiprėja supratimas, kad Ukraina jau prisideda prie bendro saugumo ir „turi turėti vietą NATO“.
„Trumpas atsakymas į klausimą – taip“, – pakomentavo Jungtinės Karalystės gynybos ministras Johnas Haeley, po to išsamiau paaiškindamas savo poziciją.
Lūžio tašku tapo ataka prieš Lenkiją
„Vis plačiau suprantama ir pripažįstama Ukrainos svarba bei jos dalyvavimas NATO šalių kariuomenių mokymuose“, – pažymėjo jis, taip pat pripažindamas, kad ataka prieš Lenkiją tapo lūžio tašku.
„Neseniai įvykę pokyčiai, susiję su Rusijos dronų įsiveržimu į Europos oro erdvę, kai Ukraina pasiūlė savo pagalbą, daugeliui parodė, kad Ukraina kovoja ne tik už savo ateitį. Ji jau turi unikalią kovinę patirtį, kuri ateityje taps svarbiu Ukrainos indėliu į bendrą Europos saugumą“, – paaiškino britų ministras.
„Galiu tik sutikti su tuo“, – pritarė kolega, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.
Verta paminėti, kad Didžioji Britanija tradiciškai rėmė Ukrainos narystę NATO, o Vokietija ilgą laiką buvo skeptiška šiuo klausimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!