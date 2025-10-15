Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO keičia toną: Ukraina privalo turėti vietą prie bendro stalo

2025-10-15 20:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 20:17

NATO vis garsiau kalba apie Ukrainos vietą Aljanse. Po dronų atakos prieš Lenkiją Didžiosios Britanijos ir Vokietijos gynybos ministrai atvirai pripažino, kad Ukraina jau dabar prisideda prie Europos saugumo ir ateityje turi turėti vietą NATO, praneša „Evropeiskaja pravda“.

Vokietijos žvalgybos vadovas perspėja: Rusija pasiruošusi karui su NATO – mes jau apšaudomi (nuotr. SCANPIX)
27

1

Ministrai buvo paprašyti paaiškinti, kaip pasikeitė Ukrainos vaidmens suvokimas po dronų atakos prieš Lenkiją ir ar Aljanse stiprėja supratimas, kad Ukraina jau prisideda prie bendro saugumo ir „turi turėti vietą NATO“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Trumpas atsakymas į klausimą – taip“, – pakomentavo Jungtinės Karalystės gynybos ministras Johnas Haeley, po to išsamiau paaiškindamas savo poziciją.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Lūžio tašku tapo ataka prieš Lenkiją

„Vis plačiau suprantama ir pripažįstama Ukrainos svarba bei jos dalyvavimas NATO šalių kariuomenių mokymuose“, – pažymėjo jis, taip pat pripažindamas, kad ataka prieš Lenkiją tapo lūžio tašku.

„Neseniai įvykę pokyčiai, susiję su Rusijos dronų įsiveržimu į Europos oro erdvę, kai Ukraina pasiūlė savo pagalbą, daugeliui parodė, kad Ukraina kovoja ne tik už savo ateitį. Ji jau turi unikalią kovinę patirtį, kuri ateityje taps svarbiu Ukrainos indėliu į bendrą Europos saugumą“, – paaiškino britų ministras.

„Galiu tik sutikti su tuo“, – pritarė kolega, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.

Verta paminėti, kad Didžioji Britanija tradiciškai rėmė Ukrainos narystę NATO, o Vokietija ilgą laiką buvo skeptiška šiuo klausimu.

 

