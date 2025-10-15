Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO ir ES gynybos ministrai susitinka po Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų

2025-10-15 07:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 07:23

NATO ir Europos Sąjungos gynybos ministrai trečiadienį Briuselyje rinksis vienos dienos deryboms, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama Rusijos keliamai grėsmei, karinėms išlaidoms, Europos gynybos pajėgumams ir paramai karo draskomai Ukrainai.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

NATO ministrai planuoja pradėti konsultacijas savo pirmajame susitikime po to, kai Vakarų gynybos aljansas rugsėjį pradėjo naują misiją, kuria siekiama geriau apsaugoti Rytų Europos narių oro erdvę po virtinės Rusijos padarytų oro erdvės pažeidimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kita svarstoma tema tikriausiai bus drastiškas karinių išlaidų didinimas, dėl kurio birželį po JAV spaudimo susitarė NATO vadovai. Tikimasi, kad susitikime dalyvaus JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas.

Ukrainos gynybos ministras Denisas Šmyhalis ankstyvą popietę turėtų prisijungti prie savo kolegų iš NATO ir aptarti padėtį mūšio lauke bei Kyjivo poreikius kovoje prieš Rusiją.

Po susitikimo planuojama surengti vadinamosios Ukrainos gynybos kontaktinės grupės posėdį. Šiam tarptautiniam sambūriui, kuris renka ir koordinuoja kariną pagalbą Ukrainai ir kuriame dalyvauja apie 40 šalių, kadaise vadovavo JAV, o dabar tą daro Jungtinė Karalystė ir Vokietija.

Vakare 27 ES valstybių gynybos ministrai aptars, kaip pagerinti bloko gynybinę parengtį, prieš vėliau šį mėnesį įvyksiantį vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Rutte atskleidė, koks įvykis gali paskatinti Rusiją pulti NATO (10)
Markas Rutte Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Rutte perspėjo: jei Rusija puls NATO, tai bus atviras karas (21)
Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
ISW: Rusija įžengė į „nulinį etapą", skirtą pasirengti galimam karui su NATO ateityje (18)
MiG-31 (nuotr. SCANPIX)
Rusija „bando“ kantrybę: NATO pilotai dirba rizikuodami patekti į Kremliaus spąstus (10)

