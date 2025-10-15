Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ Ukrainai perdavė ketvirtą autotransformatorių

2025-10-15 10:00 / šaltinis: BNS
2025-10-15 10:00

Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ Ukrainai perdavė jau ketvirtą daugiau nei 4,5 mln. eurų vertės aukštos įtampos autotransformatorių.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ Ukrainai perdavė jau ketvirtą daugiau nei 4,5 mln. eurų vertės aukštos įtampos autotransformatorių.

1

200 MW galingumo transformatoriaus užtektų daugiau nei 250 tūkst. gyventojų aprūpinti elektra, pranešė įmonė. 

Lietuva tęsia ir tęs partnerystę su Ukraina ir rems jos pastangas užtikrinti energetinį saugumą. Kiekvienas perduodamas įrenginys yra indėlis į šalies atsparumą. Esame pasirengę teikti skubią pagalbą kritinei infrastruktūrai ir prisidėti prie šalies energetinės sistemos atstatymo bei jos atsparumo stiprinimo“, – pranešime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Autotransformatoriai yra strateginiai energetikos ramsčiais – jie užtikrina, kad šviesa ir šiluma nenustotų pasiekti namų, ligoninių, pramonės įmonių“, – sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

Iki šiol „Litgrid“ Ukrainai yra suteikusi tris paramos paketus: tris autotransformatorius ir kitus svarbius tinklo įrenginius. 

Baltijos Šalių ir Ukrainos sistemose naudojami tokie patys įtampos lygiai, kurie skiriasi nuo naudojamų daugelyje Europos šalių. Todėl „Litgrid“ ir kitų Baltijos šalių operatorių perduodami transformatoriai ir kita tinklo pastočių įranga yra ypač vertinama Ukrainoje. 

