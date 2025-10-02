Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ rezervavo 1,5 GW galios vėjo elektrinėms ir kaupimo įrenginiams

2025-10-02 12:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 12:14

 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ įvertino per pastaruosius tris mėnesius pateiktus prašymus ir atsinaujinančios energetikos projektams preliminariai skyrė 1,5 gigavato (GW) leistinos generuoti galios.

„Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus. ELTA / Dainius Labutis

 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ įvertino per pastaruosius tris mėnesius pateiktus prašymus ir atsinaujinančios energetikos projektams preliminariai skyrė 1,5 gigavato (GW) leistinos generuoti galios.

REKLAMA
0

Kaip praneša bendrovė, iš bendros rezervuotos galios 220 megavatų (MW) tenka vėjo elektrinėms, o didžioji dalis – 1323 MW galios ir 2742 megavatvalandžių (MWh) talpos – kaupimo įrenginiams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vėjo ir saulės elektrinių įrengtoji galia Lietuvoje jau siekia 5,3 GW, o kartu su vandens, biomasės ir biodujų elektrinėmis – 5,6 GW. Tai reiškia, kad sparčiai artėjame prie Vyriausybės programoje numatyto tikslo iki 2028 metų pabaigos pasiekti 8 GW atsinaujinančių generacijos pajėgumus“, – pranešime teigia „Litgrid“ Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2023 m. kovo, kai buvo pradėta taikyti nauja tvarka, tai jau dešimtasis galių rezervavimo ciklas. 

REKLAMA

Skaičiuojama, kad šiuo metu yra sudaryta ketinimų protokolų dėl 3,3 GW vėjo elektrinių, 3,8 GW saulės parkų bei 3,5 GW galios ir 8,4 GWh talpos kaupiklių prijungimo prie perdavimo tinklo. 

Bendrovės teigimu, taip pat planuojama įrengti jūros vėjo elektrinių parką, kurio bendra leistina generuoti galia sieks 0,7 GW. 

Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių leistina generuoti galia, sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus, jau siekia daugiau nei 5,3 GW, o leistina generuoti galia – 4,7 GW ir sudaro daugiau nei 60 proc. viso šalies elektros gamybos pajėgumo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų