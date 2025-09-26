Vengrija įniršo: Zelenskio kalbos apie vengrų dronus sulaukė aršios reakcijos

Savo įraše socialiniame tinkle „X“ Vengrijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad „Zelenskis praranda sveiką protą dėl savo antivengriškos manijos. Jis pradeda matyti tai, ko iš tikrųjų nėra“.
Zelenskis teigė, kad Ukrainos oro erdvę galėjo pažeisti Vengrijos dronai
Kaip žinoma, rugsėjo 26 d. V. Zelenskis pranešė, jog Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis informavo jį apie incidentą su dronais Ukrainos ir Vengrijos pasienyje.
„Ukrainos karinės pajėgos užfiksavo žvalgybinių dronų įsibrovimą į mūsų oro erdvę. Tikėtina, kad tai buvo vengrų dronai. Preliminariai manoma, jog jie galėjo vykdyti žvalgybą dėl pramoninio potencialo Ukrainos pasienio regionuose“, – teigė V. Zelenskis.
