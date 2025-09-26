Kalendorius
Vengrija įniršo: Zelenskio kalbos apie vengrų dronus sulaukė aršios reakcijos

2025-09-26 19:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 19:34

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto aštriai sukritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kuris pareiškė, kad šalies oro erdvėje galėjo pasirodyti vengrų žvalgybiniai dronai. Ministras tvirtina, jog Ukrainos lyderis esą regi „tai, ko iš tikrųjų nėra“, rašo „Unian“.

Vengrija įniršo: Zelenskio kalbos apie vengrų dronus sulaukė aršios reakcijos (nuotr. SCANPIX)

Savo įraše socialiniame tinkle „X“ Vengrijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad „Zelenskis praranda sveiką protą dėl savo antivengriškos manijos. Jis pradeda matyti tai, ko iš tikrųjų nėra“.

Zelenskis teigė, kad Ukrainos oro erdvę galėjo pažeisti Vengrijos dronai

Kaip žinoma, rugsėjo 26 d. V. Zelenskis pranešė, jog Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis informavo jį apie incidentą su dronais Ukrainos ir Vengrijos pasienyje.

„Ukrainos karinės pajėgos užfiksavo žvalgybinių dronų įsibrovimą į mūsų oro erdvę. Tikėtina, kad tai buvo vengrų dronai. Preliminariai manoma, jog jie galėjo vykdyti žvalgybą dėl pramoninio potencialo Ukrainos pasienio regionuose“, – teigė V. Zelenskis.

