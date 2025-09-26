Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paragino nesmerkti Vengrijos ir Slovakijos dėl naftos pirkimo iš Rusijos

2025-09-26 14:59 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-26 14:59

Vengrijai ir Slovakijai sunku atsisakyti rusiškos naftos, nes jos neturi alternatyvių naftos tiekimo kanalų, pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rašo „The Moscow Times“.

Donaldas Trumpas, Viktoras Orbanas

„Jos yra apsuptos sausumos, neturi nuostabaus vandenyno, kuriuo galėtų atplaukti laivai iš viso pasaulio. Į jas veda tik vienas naftotiekis. <…> Aš tiesiog nenoriu, kad žmonės juos kaltintų“, – sakė D. Trumpas per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo pačiu metu jis sukritikavo Turkiją, kuri taip pat perka rusišką naftą, nors Rusija kariauja su Ukraina.

Anksčiau Trumpas paragino ES ir NATO šalis visiškai nutraukti rusiško kuro pirkimą, nes tai silpnina pozicijas derybose su Rusija ir atima svertus daryti spaudimą Maskvai.

„Jei NATO padarys taip, kaip sakau, karas greitai baigsis <…>. Priešingu atveju jūs tiesiog gaištate mano laiką, taip pat Jungtinių Valstijų laiką, energiją ir pinigus“, – pabrėžė D. Trumpas.

JAV ir ES susitarimas

Liepos pabaigoje ES ir JAV sudarė susitarimą dėl muitų. Viena iš jo sąlygų buvo ES atsisakymas importuoti Rusijos naftą ir dujas, jas pakeičiant amerikietiškais ištekliais. Pagal Europos Komisijos planus, Europa galutinai atsisakys rusiško kuro iki 2027 m.

Tačiau Vengrija pasisakė prieš rusiškos naftos, kuri į šalį tiekiama dujotiekiu „Družba“, ir dujų pirkimo nutraukimą.

„Katastrofa“ Vengrijos ekonomikai

Pasak šalies ministro pirmininko Viktoro Orbano, jis informavo D. Trumpą, kad toks sprendimas taps „katastrofa“ Vengrijos ekonomikai.

„Jei Vengrija bus atkirsta nuo rusiškos naftos ir gamtinių dujų, tuoj pat, per minutę, Vengrijos ekonominiai rodikliai nukris 4 proc. Tai reiškia, kad Vengrijos ekonomika atsidurs ant kelių“, – pažymėjo V. Orbanas.

Vengrijos premjeras pabrėžė, kad šalis pati priims sprendimus dėl savo energetikos ir nesilaikys JAV reikalavimų, nes kiekvienas turi savo interesus.

„Kiekvienas daro tai, ką mano esant reikalinga“, – pridūrė V. Orbanas.

Suomijos analitinio centro CREA (liet. Energetikos ir švaraus oro tyrimų centras) duomenimis, Budapeštas perka energijos išteklius iš Rusijos už maždaug 500 mln. eurų per mėnesį.

