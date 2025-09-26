Žlugo 2025 metų Rusijos puolimas: Syrskis atskleidė okupantų taktiką

„Galima sakyti, kad rusų pavasario ir vasaros kampanija buvo veiksmingai sustabdyta“, – žurnalistams sakė O. Syrskis.
Jis teigė, kad Rusijos planai sukurti „buferinę zoną“ Sumų ir Charkivo regionuose, užimti Pokrovsko miestą ir užkariauti visą Donecko regioną žlugo.
Visos Donecko teritorijos užkariavimas yra pagrindinis Rusijos tikslas, kuri šiuo metu kontroliuoja daugiau nei 70 proc. regiono ir lėtai žengia į priekį.
Atskleidė okupantų taktiką
O. Syrskis teigia, kad nuo vasaros pradžios rusai puolė taikydami taktiką, kurią jis pavadino „tūkstančiu pjūvių“ – daugybe smulkių pėstininkų antpuolių.
„Tai yra vienu metu naudojant daugybę mažų puolimo grupių – 4–6 karius, kurie juda naudodamiesi reljefu, grioviais ir miškingomis vietovėmis, siekdami pagrindinio tikslo – kuo giliau įsiskverbti į mūsų teritoriją“, – okupantų taktiką paaiškino O. Syrskis.
Žlunganti Rusijos ekonomika
O kol okupantas nesiseka kariauti, šalies viduje taip pat nesiseka išvengti problemų.
Niujorke antradienį kalbėjęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad „susipažino su Rusijos ekonomine situacija“ ir dabar jau mano, kad Ukraina turi galimybių ne tik susigrąžinti savo teritorijas iki 2022 m., bet „ir daugiau“.
Tarsi patvirtindama JAV prezidento žodžius Rusijos finansų ministerija trečiadienį paskelbė siūlysianti nuo 2026 m. didinti PVM mokestį šalyje nuo 20 iki 22 proc. Šalies verslo atstovai jau perspėjo, kad toks žingsnis nulems kainų ir infliacijos augimą.
